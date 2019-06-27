Курентзис прокомментировал свой уход из Пермской оперы: власть ничего не поняла

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, принявший решение об уходе, опубликовал на сайте театра прощальное письмо к труппе. В нем он несколько раз нелестно отозвался о представителях пермской власти.

В своем письме господин Курентзис рассказал, что за все годы работы в Перми коллектив находился «в постоянной гонке», но не за наградами. «Я так и не знаю, поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать. И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного»,— написал он. «И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать»,— заявил дирижер.

Теодор Курентзис вспомнил, что в начале свой работы в Перми хотел создать в городе консерваторию, «чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город». «Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании Заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности»,— написал господин Курентзис.

В конце письма он также поблагодарил администрацию Пермского края, потому что «без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай». Также он добрым словом помянул экс-губернатора Олега Чиркунова, поблагодарил экс-директора театра Галину Полушкину и бизнесмена Андрея Кузяева.

Напомним, 21 июня пресс-служба Пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Контракт художественного руководителя истекал в феврале 2021 года: после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе.

Подробнее об уходе Теодора Курентзиса из Пермской оперы читайте в публикации “Ъ”.

Дмитрий Астахов, Пермь