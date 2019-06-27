Нацбанк Грузии оценил ущерб из-за оттока российских туристов в $200–300 млн

Национальный банк Грузии объяснил снижение обменного курса лари в том числе сокращением потока российских туристов. На экономике страны это скажется негативно — ущерб оценивается в $200–300 млн, говорится в сообщении Нацбанка Грузии.

«На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первоначальным расчетам, сокращение туристических потоков из России до конца года отразится для экономики Грузии в сумме около $200–300 млн. Этот внешний шок отражается на балансе и, следовательно, на курсе»,— говорится в заявлении.

На фоне ухудшения отношений с Россией и отмены авиасообщения между странами официальный курс грузинского лари снизился до исторического минимума — 2,8 лари/$.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет прервано с 8 июля. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на фоне протестов в Грузии, которые начались из-за приезда российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси.

Из-за ухудшения отношений между странами более 150 тыс. россиян будут вынуждены отказаться от поездки в Грузию. Для стимулирования турпотока местные отельеры готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».