МОК заключил рекордный спонсорский контракт на $3 млрд

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил в понедельник, 24 июня, о подписании спонсорского контракта с Coca-Cola и китайским производителем напитков China Mengniu Dairy. Он рассчитан на 12 лет, с 2021 по 2032 год, которые вместят в себя шесть Олимпийских игр. Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по данным источников Financial Times, соглашение предполагает оказание спонсорской поддержки в общей сложности на $3 млрд. Это рекордная сумма для МОК и один из крупнейших спонсорских контрактов во всей спортивной индустрии.

Coca-Cola — самый давний партнер МОК, а новый контракт позволит продлить срок их беспрерывного сотрудничества до 104 лет. Mengniu же становится первым для Олимпийского комитета партнером-производителем товаров повседневного спроса из Китая.

Кирилл Сарханянц