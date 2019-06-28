Гигабайт потерял в рублях

Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review. Средняя цена 1 Гб в России составила 37,9 руб., а стоимость безлимитных тарифов оказалась самой низкой в мире. Но операторы все равно неплохо зарабатывают: такие тарифы стоят дороже минимальных, приучая абонентов платить больше и потреблять дополнительные услуги, объясняют эксперты.

Россия переместилась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился “Ъ”. Средняя стоимость 1 Гб в России составила в июне 37,9 руб., снизившись с 55,5 руб. в декабре 2018 года и 65,2 руб. в мае 2018-го. Во всем мире средняя стоимость мобильного интернета также резко снижается, составив в среднем 195,5 руб. за 1 ГБ, тогда как в декабре 2018 года составляла 269,3 руб. Дешевле всего 1 Гб данных стоит в Иране, Казахстане и Египте (см. график). Наиболее дорогой трафик в Швейцарии (1117 руб.), США (746 руб.) и Японии (610 руб.).

В исследовании проанализированы тарифы 136 операторов связи и рассчитана стоимость 1 Гб в российских рублях по курсу ЦБ РФ на 24 июня. Для расчета стоимости 1 Гб брались тарифы и опции с включенным трафиком объемом около 10 Гб.

Россия также заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом. Средняя стоимость такого тарифа составила в России 613 руб., а в среднем в мире — 2791,8 руб. в месяц. Операторы во всем мире стали запускать тарифы с безлимитным интернетом, однако лишь в нескольких странах их можно назвать доступными, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников.

В России тарифы с безлимитным интернетом стали возвращаться на рынок в 2018 году и сегодня есть у всех операторов «большой четверки». «При этом операторы активно дают скидки новым абонентам на подключение к безлимитам, стимулируя их переход от конкурентов»,— отмечает Сергей Половников. Безлимитные тарифы используются и для увеличения ARPU (средняя выручка с абонента), поскольку стоят заметно дороже начальных пакетных тарифов, а абоненты при этом привыкают платить больше, что повышает их порог расходов, добавляет эксперт. «В 2019 году операторы, скорее всего, сохранят безлимитные тарифы, но если не получат частот для 5G, то поддерживать их в условиях лавинообразного роста трафика будет затруднительно»,— считает господин Половников.

Сами по себе безлимитные тарифы невыгодны для операторов, поскольку при фиксированной оплате они могут получить непрогнозируемый объем трафика, это скорее маркетинговый инструмент для привлечения активного абонента и последующего роста ARPU за счет дополнительных продуктов, полагает руководитель группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Можарова.

Несмотря на снижение цен, доходы операторов от мобильного интернета растут. В первом квартале 2019 года они увеличились на 4% к аналогичному периоду 2018-го и составили в среднем 202 руб. в месяц на абонента, говорит гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Общий показатель ARPU, по его данным, увеличился на 4%, до 308 руб. «Общего снижения стоимости пакетных тарифов или безлимитов ожидать не стоит»,— отмечает он, не исключая отмены таких тарифов в любой момент.

В «Вымпелкоме» подтверждают рост потребления мобильного интернета и высокий спрос на безлимитные тарифы. По итогам первого квартала 2019 года рост ARPU составил почти 6%, сообщили в компании. В «МегаФоне» сообщили, что предложение с безлимитным интернетом используют более 18 млн клиентов. Снижение стоимости 1 Гб — закономерная тенденция, которая развивается в том числе за счет постоянного увеличения потребления интернета, добавляют в «Тинькофф Мобайл». Оператор в рамках конструктора тарифов предоставляет безлимитный доступ к различным интернет-сервисам, наибольшим спросом пользуются мессенджеры, которые выбирают более 35% абонентов.

В Tele2 же, напротив, считают безлимитные тарифы нишевым продуктом, который интересен лишь части аудитории. «Это подтверждается тем, что тариф "Безлимит" не является самым востребованным в линейке компании»,— заявил представитель оператора.

Юлия Тишина