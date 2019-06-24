Московская, Челябинская области и Хакасия возглавили рейтинг наркозависимых регионов

Специалисты «Трезвой России» составили антинаркотический рейтинг регионов. Составленный на основе данных за 2018 год документ направлен в правительство, Совет федерации и администрации субъектов, сообщает газета «Известия».

Самыми неблагополучными регионами по количеству употребляющих наркотики жителей стали Московская, Челябинская области и Хакасия. В этих регионах в сравнении с прошлогодним рейтингом ситуация ухудшилась. Годом ранее в конце списка были Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край.

Самыми свободными от наркотиков регионами названы Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

При составлении рейтинга использовались статистические данные Росстата, Минздрава и МВД о количестве умерших от передозировки наркотиков и психотропных веществ. Авторы рейтинга подчеркивают «необходимость качественных реформ в антинаркотической деятельности государства» и предлагают правительству разработать «комплексную систему защиты здоровья граждан от наркоугрозы».