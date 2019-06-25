«Платон» — поднятие растяжимое

Индексация тарифов системы «Платон», давно откладывавшаяся и намеченная на 1 июля, будет незначительной: на 14 коп. с 1 июля и еще на 16 коп. с 1 февраля 2020 года. Наряду с этим вариантом, по данным “Ъ”, с перевозчиками обсуждалась возможность полного отказа от индексации в июле с ростом тарифов в феврале 2020 года на 30 коп. Общий размер повышения на 2019–2020 годы в итоге составит 15%, что при сохранении собираемости даст дополнительные 6 млрд руб. в дорожный фонд. Но участники рынка предпочли бы вариант с полной отсрочкой и считают, что до индексации следовало бы поднять собираемость: каждая индексация увеличивает разрыв в рентабельности между плательщиками и неплательщиками.

Повышение тарифов системы «Платон», обеспечивающей взимание компенсации за ущерб федеральным трассам с грузовиков массой свыше 12 тонн, не состоится с 1 июля в запланированном объеме. Сейчас платеж составляет 1,9 руб. за 1 км и значительно отстает от исходно установленных нормативными актами 3,73 руб. за 1 км. Такого уровня плата должна была достичь с 2019 года, после истечения срока действия временного снижения: до апреля 2017 года тариф составлял 1,53 руб., потом был повышен до 1,9 руб.

Индексация была намечена на 1 июля. Однако, по информации “Ъ”, Минтранс предложил сдвинуть ее частично или полностью на февраль 2020 года.

На встрече с крупнейшими грузоперевозчиками 21 июня, рассказали “Ъ” источники, знакомые с ее ходом, обсуждалось два варианта: проиндексировать платеж на 15 коп. с 1 июля и еще на 15 коп. с 1 февраля 2020 года или на все 30 коп. с 1 февраля.

Грузоперевозчики, по информации собеседников “Ъ”, склонялись ко второму варианту, поскольку их бюджеты сверстаны без учета индексации.

Однако итоговое решение предполагает двухэтапный рост с увеличением тарифа с февраля до 2,2 руб., или на 15%. Пропорционально увеличатся и сборы «Платона», направляемые в дорожные фонды. По данным «Ростех-Инвест Транспортные системы» (оператор «Платона»), на 24 июня 495 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в системе 1,19 млн большегрузных транспортных средств, в дорожный фонд собрано 77,3 млрд руб. Также там отмечают, что сумма собранных за месяц средств достигла рекорда — 2,8 млрд руб. в мае—июне 2019 года, за первый квартал 2019 года рост превысил 40% к тому же периоду прошлого года. При сохранении собираемости на том же уровне месячные сборы с июля увеличатся на 206 млн руб., с февраля — на 425 млн руб. к сегодняшнему уровню, или на 6,3 млрд руб. в сумме в 2019–2020 годах.

В Минтрансе комментариев не дали. Но в официальном объявлении министерство сообщило, что график изменений утвержден на три года вперед, далее тариф будет индексироваться каждый год 1 февраля: в 2021 году — еще на 15 коп., далее — на инфляцию, согласно прогнозам, примерно на 4%.

Опрошенные “Ъ” клиенты «Платона» поддерживают позицию участников встречи и полный перенос индексации на февраль 2020 года.

Чем быстрее произойдет индексация, тем раньше у перевозчиков повысятся издержки на ее величину, говорит заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько, и, хотя сумма индексации совсем незначительная, возможность экономии нужно использовать, так как большинство транспортных предприятий находится «на грани рентабельности». Директор по транспортной логистике Itella в России Дмитрий Пикалов подчеркивает, что при индексации с 1 февраля расходы можно заложить в бюджет компании на будущий год и выходить к клиентам с понятным обоснованием.

При этом участники рынка подчеркивают, что основная проблема не размер индексации, а условия конкуренции между плательщиками и неплательщиками сборов по «Платону».

Ключевой вопрос не в том, когда и насколько изменится ставка, а насколько рынок в целом будет выполнять требования, говорит директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Александр Лашкевич. «Когда отдельные компании находят способы ухода от выплат, они получают и приток дополнительных клиентов, и сверхприбыль по сравнению с белыми компаниями,— поясняет топ-менеджер.— В качестве побочного эффекта возможно общее сокращение бюджетных поступлений за счет роста доли серого сегмента».

С ним солидарен заместитель гендиректора ГК «БиПитрон» Тарас Коваль, по мнению которого необходимо добиться оплаты на уровне не менее 95%. «Примерные расчеты говорят, что эта цифра лежит при величине оплаченного пробега более 1,8 млрд км в месяц. Последний отчет "Платона" — 1,47 млрд км. Пока цифра не достигнута, поднимать ставку крайне опасно, потому что разница между тем, кто платит и не платит, в переводе на стоимость топлива составляет примерно 7,5 руб. на 1 л с НДС»,— говорит он. После достижения этого показателя, отмечает господин Коваль, возможно поэтапное увеличение ставки до запланированных 3,73 руб. за 1 км, при этом необходимо изменение формы статистики системы «Платон» путем введения десяти показателей, аналогичных немецкой Toll Collect, что поможет доверять статистике, и изменение осевых нагрузок до общеевропейских, записанных в директиве ЕС 96/53. «При соблюдении вышеперечисленных пунктов считаю полезным для логистики и экономики поднятие тарифа "Платона" примерно до 5–5,5 руб. за 1 км»,— добавил он.

Операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев отмечает, что до индексации надо задуматься о повышении показателей собираемости «как минимум по следующим параметрам: количеству зарегистрированных плательщиков и качеству механизма оплаты и сборов». Насколько можно судить из открытых источников, динамика регистрации перевозчиков в системе замедлилась, что при повышении тарифа увеличивает нагрузку на уже зарегистрированных игроков, добавляет он, при этом повышение снижает активность по регистрации новых грузоперевозчиков.

Наталья Скорлыгина