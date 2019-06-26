«Магнит» меняет полюса

Генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, возглавившая сеть около года назад, покидает компанию. Причина в ее разногласиях с советом директоров относительно дальнейшего развития бизнеса. Новым гендиректором «Магнита» станет нынешний президент компании и экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг.

Гендиректор второй по обороту российской сети «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса, сообщил «Магнит». Ее роль возьмет на себя нынешний президент компании Ян Дюннинг, который также останется на посту заместителя председателя совета директоров «Магнита».

Госпожа Наумова в прежние годы работала на разных должностях в IT-холдинге IBS, структурах «Северстали», Новолипецком металлургическом комбинате. С мая 2013 года по апрель 2018 года Ольга Наумова была гендиректором входящей в X5 Retail Group сети «Пятерочка». Она пришла в «Магнит» в мае 2018 года на должность исполнительного директора, где отвечала за операционное управление и развитие магазинов, ценообразование, маркетинг и пр. В июне того же года госпожа Наумова была избрана гендиректором сети.

В январе 2019 года «Магнит» сообщил о создании должности президента, эту позицию занял экс-гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. Ольга Наумова осталась гендиректором сети. Успех тандема будет зависеть от того, смогут ли два топ-менеджера разделить сферы ответственности, говорили тогда собеседники “Ъ”. Приход в «Магнит» господина Дюннинга связан с тем, что сеть несколько лет не может достичь заметных результатов, полагал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «С конца 2017 года никаких заметных перемен к лучшему в компании не произошло, а представленная презентация стратегии, похоже, не вселила оптимизма в инвесторов, и акции продолжили падение»,— говорил он.

Новый гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для успешной реализации стратегии трансформации нужно продолжить строить единую высокоэффективную команду, достичь операционного превосходства и дальнейшего повышения финансовой дисциплины, сообщил председатель совета директоров «Магнита» Чарльз Э. Райан.

На 31 марта «Магнит» управлял 19,22 тыс. магазинов, в том числе 13,9 тыс. в формате «у дома». В первом квартале 2019 года выручка сети выросла на 10,1%, до 319 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. год к году. К 11:00 акции «Магнита» на Московской бирже росли на 1,52%, до 3,74 тыс. руб. за бумагу. Капитализация компании была 386,49 млрд руб.

Анатолий Костырев