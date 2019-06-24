Давид Якобашвили обещал вернуться

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили в понедельник сообщил “Ъ”, что в ближайшие день-два обнародует свою позицию по поводу обыска, который был проведен в принадлежащем бизнесмену музее «Собрание». Сейчас господин Якобашвили проводит последние консультации со своими юристами. Бизнесмен подтвердил, что следственные мероприятия были связаны с его конфликтом с бывшим деловым партнером Борисом Минахи, и добавил, что намерен приехать в будущем в Россию.

«У меня есть восемь листов, на которых изложена моя позиция»,— сказал сегодня “Ъ” Давид Якобашвили и добавил, что он хочет еще поработать над текстом, а также проконсультироваться с юристами. Господин Якобашвили подтвердил, что обыски в музее «Собрание» были связаны с его конфликтом с бывшим деловым партнером Борисом Минахи, но подробностей сообщать не стал. Также он подтвердил, что, как ранее сообщал “Ъ”, у него было разбирательство с господином Минахи в Таганском суде столицы. «Мы полностью выиграли процесс, во время которого были выявлены подделки моей подписи»,— заявил бизнесмен.

По словам находящегося сейчас в Западной Европе Давида Якобашвили, сообщения о том, что он не собирается возвращаться в Россию, не соответствуют действительности.

«Меня неправильно поняли,— пояснил господин Якобашвили.— Просто здесь мне нужно зарабатывать деньги на содержание музея. Конечно, я намерен приехать в Россию».

Напомним, речь идет о процессе, связанном с иском господина Минахи, который требовал взыскать с Давида Якобашвили задолженность по договорам займа, якобы заключенным между ними в 2010 году, на сумму $4,7 млн. Оспариваемых займов, как следовало из иска, было заключено четыре в период с 6 октября по 16 ноября 2010 года. Помимо возврата основного долга истец требовал также взыскать с ответчика якобы не уплаченные по нему проценты в размере $743,1 тыс., а также проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму $949,4 тыс.

Давид Якобашвили настаивал, что денег в долг у своего партнера не брал, «так как никогда не испытывал такой необходимости». Наоборот, по словам ответчика, именно истец занимал у него постоянно в долг «без каких-либо подтверждающих документов» и до настоящего времени долги полностью не вернул. Между тем, согласно выводам экспертиз, которые оглашались в суде, на трех оспариваемых договорах подпись господина Якобашвили была изготовлена путем компьютерного монтажа, а еще на одном вообще отсутствовала. Помимо этого суд не нашел доказательств, подтверждающих сам факт передачи денег ответчику. В результате в иске Борису Минахи было отказано.

Стоит также отметить, что, по данным источников “Ъ”, проведенный в музее обыск не был связан с АО «Ейский портовый элеватор». Источники в силовых структурах сообщили, что никаких следственных или оперативных действий на предприятии не проводилось, оно работает в обычном режиме.

Владислав Трифонов; Анна Перова, Краснодар