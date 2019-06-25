Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов. Всего в стране 317 поселений с градообразующими предприятиями, из них 99 относятся к кризисным, уточнили в ведомстве.

В список проблемных моногородов вошли: Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

В числе признаков, по которым моногорода оценивают как проблемные,— темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, а также размер жилого фонда и уровень поддержки федбюджета. Главным показателем считается оценка ситуации самим населением, заявил РБК ответственный секретарь Экспертного совета по развитию моногородов в Госдуме Павел Склянчук.

Ранее стало известно, что правительство подготовило новый проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы. За шесть лет на программу будет потрачено 57,3 млрд руб. В инвестиционные проекты в моногородах планируется привлечь 143,8 млрд руб.