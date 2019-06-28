Банку прописали аптеку

Московский кредитный банк (МКБ), которому аптечная сеть «36,6» задолжала свыше 40 млрд руб., мог стать владельцем 9% ритейлера. Эту долю МКБ получил у люксембургской компании Long-Term Investments, конечным бенефициаром которой является основной владелец ГК «Регион» Сергей Судариков. После этой сделки у компании остается 10,05% сети.

О том, что МКБ мог стать владельцем 9% ПАО «Аптечная сеть "36,6"», рассказал источник “Ъ”, близкий к банку. По его данным, МКБ мог получить часть акций люксембургской компании Long-Term Investments, конечным бенефициаром которой является Сергей Судариков. Этой компании принадлежало 19,05% сети. В «36,6» отказались от комментариев. В МКБ и Long-Term на запрос “Ъ” не ответили.

Long-Term стала совладельцем ПАО по итогам допэмиссии, которую аптечная сеть завершила 31 мая, разместив 4,4 млрд акций — 72,96% от запланированного объема. Из них 4,38 млрд акций — по открытой подписке по цене 5,05 руб. за бумагу, а 361,9 тыс. акций — по преимущественному праву по 4,55 руб. за акцию. Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам «36,6», Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.

До проведения допэмиссии 28% ПАО «Аптечная сеть "36,6"» принадлежали Paneario Holdings Ltd, конечным бенефициаром числился немецкий юридический консультант Филипп Леннерт, 15% — американской Walgreens Boots Alliance, 2,7% — структуре группы «Регион» ООО «Долгосрочные инвестиции».

Владимир Нестеренко, гендиректор «36,6», в интервью Vademecum в апреле 2019 года Это (долг.— “Ъ”) абсолютно контролируемая ситуация в русле акционерных отношений

Аптечная сеть «36,6» включает в себя более 1,3 тыс. точек. В топ-200 аптечных сетей, составленный Vademecum по итогам 2018 года, «36,6» заняла третью позицию с долей рынка 4,1%. По собственным данным, в 2018 году выручка «36,6» сократилась с 48,3 млрд руб. годом ранее до 44,7 млрд руб., чистый убыток вырос с 13,1 млрд до 22,8 млрд руб. На прошлой неделе аптечная сеть подписала договор на поставку лекарств с одним из крупнейших российских фармдистрибуторов ЦВ «Протек». Стороны возобновили сотрудничество впервые с декабря 2015 года, когда поставщик отказался отгружать товар в сеть из-за долгов по договорам поставок.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин не исключает, что сделка между Long-Term и МКБ была безденежной. Long-Term могла переписать акции на МКБ взамен на уступку права требования долга банка к сети. В конце 2018 года Long-Term, а также Altus Capital выкупили обязательства «36,6» на 40 млрд руб. (почти 87% всей задолженности ритейлера). Согласно отчету ПАО за четвертый квартал 2018 года, обязательства компании перед Long-Term Investments International S.A. и Altus Capital составляют 31,1 млрд руб.— 22,1 млрд и 8,8 млрд руб. соответственно.

В случае если сделка была денежной, отмечает Александр Осин, ее предполагаемая сумма зависела от момента заключения. Так, на 31 декабря 2018 года капитализация ПАО «Аптечная сеть "36,6"» составляла 28,8 млрд руб., 9% от этой суммы — 2,592 млрд руб. На момент завершения размещения ценных бумаг ритейлера 31 мая капитализация составляла 11,6 млрд руб., то есть сумма сделки могла достигать 1,044 млрд руб.

Стоимость акций ПАО «Аптечная сеть "36,6"» вечером 19 июня повысилась на 62% при отсутствии новостей, следует из данных Московской биржи. Цена бумаги росла до 8,986 руб. К закрытию торгов был зафиксирован рост на 45,49%, до 8,076 руб. Объем торгов превысил 64 млн руб. при среднем объеме за последний месяц около 1 млн руб. К вечеру 27 июня акции сети выросли с момента скачка в 2,2 раза, капитализация составила 82 млрд руб.

Мария Котова, Илья Усов