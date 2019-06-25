«36,6» добирает лекарства

Один из крупнейших в России поставщиков лекарств «Протек», входящий в группу Вадима Якунина, может снова начать отгрузки для аптечной сети «36,6». Дистрибутор не работал с ней более четырех лет из-за долгов по договорам поставок. Возобновление отношений могло потребоваться прежде всего «Протеку», который стал терять в продажах из-за ужесточения политики в отношении контрагентов.

О том, что ЦВ «Протек» возобновил отношения с аптечной сетью «36,6», “Ъ” рассказал источник, близкий к одной из сторон. По его словам, стороны подписали договор на поставку лекарств на прошлой неделе. Отгрузки должны начаться на следующей неделе. Сейчас «36,6» оформляет банковскую гарантию для «Протека» — с 2018 года это стало обязательным условием дистрибутора для всех аптечных сетей, говорит собеседник “Ъ”. В «36,6» от комментариев отказались, в ЦВ «Протек» только заявили “Ъ”, что сейчас «не работают с сетью». По словам коммерческого директора «36,6» Евгении Ламиной, 83% лекарств сеть покупает напрямую у производителей, оставшаяся часть разыгрывается на торгах среди дистрибуторов.

«Протек» прекратил отгрузки препаратов в «36,6» в декабре 2015 года. В 2016-м между дистрибутором и сетью начались два судебных разбирательства, в рамках которых ЦВ «Протек» требовал от «36,6» суммарно 171,5 млн руб. долга по договорам поставки за 2014 год. По данным картотеки арбитражных дел, споры завершились в 2018 году в пользу дистрибутора. Общий размер требований в итоге вырос до 235,1 млн руб. В мае 2019 года ЦВ «Протек» также взыскал 21,5 млн руб. со структуры «36,6» ООО «Аптека-А.В.Е.-1». Эта компания заключила договор поставки с дистрибутором в 2014 году.

ЦВ «Протек» выступает одним из крупнейших фармацевтических дистрибуторов в России. Он входит в ГК «Протек» Вадима Якунина, которой также принадлежат аптечная сеть «Ригла», фармкомпании «Рафарма» и «Сотекс». По данным DSM Group, в первом квартале 2019 года продажи ЦВ «Протек» сократились на 2,3%, до 53,2 млрд руб., год к году. В результате впервые за пять лет компания сместилась на вторую позицию рейтинга крупнейших фармдистрибуторов, уступив первое место ФК «Пульс» Эдуарда Нетылько. В «Протеке» это объясняли ужесточением политики по отношению к аптечным сетям.

На первый квартал 2019 года аптечная сеть «36,6» управляла 1,4 тыс. точек. Компания занимает четвертое место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с долей рынка 3,9%. Сегодня 29,97% «36,6» владеет фонд Altus Capital, который принадлежит UFG Capital партнеров Дмитрия Кленова и Оксаны Кучуры. Еще 19,05% акций владеет Long-Term Investments Luxembourg основного владельца близкой к «Роснефти» ГК «Регион» Сергея Сударикова.

По словам директора по развитию ФК «Пульс» Сергея Еськина, все дистрибуторы регулярно сталкиваются с нарушениями договоров по оплате поставок со стороны как крупных, так и небольших аптечных сетей. Но в условиях падающего рынка для поставщика важен любой контрагент, сотрудничество с которым будет обеспечено банковской гарантией или другим способом закрытия финансовых рисков, отмечает топ-менеджер.

По прогнозам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в 2019 году продажи лекарств в аптеках вырастут всего на 2–4% против 4–6% годом ранее. Наличие большего количества поставщиков позволит «36,6» выбирать лекарства по более выгодным ценам, а также диверсифицировать риски в случае ужесточения кредитной политики со стороны дистрибуторов, рассуждает он.

Сама «36,6» испытывает сложности с бизнесом не первый год. По данным отраслевого издания Vademecum, в 2015 году компания занимала первую позицию в топ-20 российских аптечных сетей с выручкой 17,2 млрд руб., а по итогам 2018 года — третье место. По собственным данным, в 2018 году выручка «36,6» сократилась с 48,3 млрд руб. годом ранее до 44,7 млрд руб., а чистый убыток вырос с 13,1 млрд до 22,8 млрд руб.

Мария Котова