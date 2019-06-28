Чисто ракетно

Иран, Россию, новую космическую стратегию и последствия развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности обсудили вчера в Брюсселе министры обороны стран НАТО. США призвали участников альянса тратить больше на оборону и активнее противодействовать Тегерану, но полного понимания с остальными достигли только по вопросу противодействия Москве. По словам и. о. главы Пентагона Марка Эспера, если до 2 августа РФ не уничтожит ракету 9М729, НАТО начнет наращивать вооружения в Европе, чтобы защитить себя от возможных угроз.

Встреча министров обороны стала своеобразной церемонией инициации для нового и. о. министра обороны США Марка Эспера. Его личность, что было видно по вопросам журналистов и словам других представителей США, вызывала у присутствующих больше интереса, чем многие пункты повестки встречи. Успокаивая собравшихся, господин Эспер отметил, что «в Вашингтоне произошла смена лидерства, но не смена приоритетов». Он выделил три свои главные задачи: наращивание «смертоносности» американской армии, укрепление связей с союзниками США и реформа Пентагона.

Господин Эспер был назначен менее недели назад, после того как прошлый и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан отказался от должности из-за нежелания проходить процедуру глубокой проверки в ФБР. После этого два других предложенных на этот пост президентом Дональдом Трампом человека взяли самоотвод. Кандидатуру господина Эспера, если верить американским СМИ, активно лоббировали советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон (они вместе работали при Джордже Буше-младшем) и госсекретарь США Майкл Помпео (они вместе учились в военной академии Вест-Пойнт).

Вчерашним утром на ступенях штаб-квартиры НАТО Марк Эспер выступил с речью, отражающей приоритеты нынешней американской администрации. В ней не было ни слова о России, зато были упомянуты Афганистан и Иран, а также (это было подчеркнуто несколько раз) требование к союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону до требуемых соглашениями 2%. В этом году желаемой планки достигли восемь стран из 29 (в 2014 году их было лишь три).

После первой закрытой встречи со своими новыми коллегами по НАТО Марк Эспер приоритеты откорректировал и начал речь с российского сюжета. «Россия и Китай — стратегические противники США,— напомнил он собравшимся.— Москва проводит агрессивную политику в Европе, вторгается в демократические процессы, активно модернизирует свои возможности в космосе и киберпространстве. Пекин хочет доминирования в технологии 5G, милитаризует важные торговые артерии, использует хищнические торговые практики».

Потом Марк Эспер, впрочем, переключился на иранский сюжет и заявил, что приехал в Брюссель, дабы «заручиться поддержкой союзников» в борьбе с «плохим поведением» Тегерана. Он отметил, что иранцы милитаризуют Ормузский пролив и уже напали на шесть судов через своих «прокси» (в Тегеране причастность к этим инцидентам отрицают). Между тем господин Эспер несколько раз повторил, что Вашингтон «не ищет войны с Ираном», и напомнил: США готовы приступить к переговорам «в любом удобном месте и в любое время без предварительных условий».

Примирительный тон в данном случае отражал понимание того, что в Европе в целом политику США в отношении Ирана не поддерживают: позавчера британская The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что страны ЕС планируют до конца этой недели объявить об открытии специальной кредитной линии для торговли с Ираном, которая будет призвана убедить его не выходить из «иранской сделки», подписанной в 2015 году. Иран ранее угрожал с 27 июня нарушить условия сделки и начать обогащение урана выше допустимого уровня в 3,67%, если ЕС, Россия и Китай не начнут в соответствии со сделкой наращивать торговлю с Тегераном.

Зато полное взаимопонимание было достигнуто между США и европейскими союзниками по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Генсек альянса Йенс Столтенберг несколько раз подчеркнул, что у Москвы «есть еще пять недель, чтобы вернуться к соблюдению договора», в противном случае США выйдут из него. Москва, напомним, отрицает, что упоминаемая странами НАТО российская ракета 9М729 имеет дальность полета свыше 500 км, тем самым нарушая условия договора. С точки зрения российского руководства, обвинения Вашингтона голословны и нужны для того, чтобы прикрыть желание США добиться односторонних преимуществ и демонтировать весь режим контроля над вооружениями.

В случае же, если российская ракета не будет «надежно и проверяемо уничтожена», заявил Марк Эспер, США и их союзники начнут «модернизироваться и адаптироваться». «Мы усовершенствуем средства обнаружения ракетных пусков и противопоставим российским ракетам свои, которые, конечно, будут неядерными»,— сообщил новый глава Пентагона. По всей видимости, с необходимостью отслеживать ракеты из космоса связана и принятая в среду рамочная Космическая стратегия НАТО, призванная начать процесс обмена информацией и объединения ресурсов альянса в космосе.

Помимо ракетно-космической составляющей НАТО нарастит и наземную: как сообщил Йенс Столтенберг, на 70% завершено формирование сил быстрого реагирования в Европе по модели «четыре по тридцать». «Союзники обеспечат 30 боевых кораблей, 30 сухопутных батальонов, 30 воздушных эскадрилий, которые в случае необходимости будут готовы в течение 30 дней»,— заявил он. Окончательно силы быстрого реагирования будут сформированы в 2020 году.

Михаил Коростиков, Брюссель