Ограниченный ядерный угар

Власти США считают возможным применение ядерного оружия в ограниченном масштабе для преломления хода конфликтов с применением обычных вооружений. Это следует из новой доктрины о ядерных операциях Пентагона. Документ был обнародован на сайте Объединенного комитета начальников штабов США, но затем удален. В последние годы Вашингтон обвинял в разработке сценариев ограниченного ядерного удара Москву, которая наличие таких планов категорически отрицала. Теперь же эта концепция официально взята на вооружение самими США. В российском МИДе “Ъ” сказали, что речь идет о «весьма опасной практике».

Эскалация ради деэскалации

Подготовленный Объединенным комитетом начальников штабов США 11 июня документ сначала был размещен на сайте ведомства, но в тот же день удален из открытого доступа и сейчас доступен только подписчикам закрытой библиотеки комитета. Между тем доктрину успели скачать и вновь выложить в сеть люди из Федерации американских ученых (FAS). Примерно то же самое произошло с предыдущей версией документа в 2005 году: она появилась на сайте Объединенного комитета начальников штабов США, затем была удалена, но через некоторое время была опубликовала на сайте globalsecurity.org.

Каких-то сверхсекретных сведений доктрина не содержит, но она интересна с точки зрения того, как в Пентагоне подходят к вопросам о возможном применении ядерного оружия.

В документе описано, в каких случаях США готовы задействовать ядерный арсенал, какие элементы их ядерной триады предпочтительны в каких ситуациях, каким должен быть процесс согласования ядерного удара, какие факторы необходимо учесть при бомбардировке и как должны действовать вооруженные силы после нее.

Напомним, согласно военной доктрине РФ, Россия «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Доктрина о ядерных операциях США 2005 года предусматривала целый ряд сценариев, при которых американцы были готовы задействовать свой ядерный арсенал. Большинство этих сценариев предполагали возможность превентивного удара по «государствам-изгоям» и террористическим группировкам, владеющим оружием массового поражения или пытающимся заполучить его. Россия в том документе была названа партнером США.

В новой редакции американской доктрины отдельные государства не упоминаются, однако из нее следует, что в Пентагоне теперь готовятся прежде всего к противостоянию со странами, уже обладающими ядерным оружием, в том числе с Россией. Такой вывод можно сделать, во-первых, на основании того, что в документе неоднократно говорится о том, что «противники» США делают все больший упор на ядерную составляющую своего военного потенциала. Во-вторых, среди преимуществ применения ядерного оружия сказано, что оно может «восстановить стратегическую стабильность». Этот термин, как правило, употребляется для описания военно-стратегического баланса именно между Россией и США. Напомним, в обнародованном в 2018 году «Обзоре ядерной политики» США также говорится о «ядерном соперничестве сверхдержав», а главной угрозой США названа Россия.

При этом в «Обзоре ядерной политики» США России среди прочего вменяется то, что она якобы «в своем военном планировании и военном строительстве полагается на ядерную эскалацию для достижения успеха».

Речь идет о концепции escalate to deescalate: нанесении ограниченного ядерного удара для деэскалации или прекращения ведущегося обычными средствами вооруженного конфликта. Официальные российские документы такой сценарий не предусматривают. Подобного рода идеи периодически (с 1990-х) высказывает ряд российских военных экспертов, но официальные лица каждый раз подчеркивают, что Москва такого подхода не придерживается и считает его опасным. Тем не менее в западном дискурсе в последние годы наличие у России планов ограниченного применения ядерного оружия стало едва ли не аксиомой и при администрации президента Дональда Трампа вошло в официальные документы.

Между тем в новой американской доктрине ядерных операций речь идет именно о возможности задействования ядерного оружия для преломления хода вооруженных конфликтов с применением обычных средств.

Как следует из документа, США готовы нанести ядерные удары по объектам в рамках театра военных действий для «создания условий достижения преломляющих результатов и восстановления стратегической стабильности». В другом абзаце сказано, что Вашингтон готов задействовать свою ядерную компоненту для «ограничения ущерба или завершения конфликта на условиях, выгодных для США, их союзников и партнеров». А в третьем еще раз уточняется: «Задействование ядерного оружия может радикальным образом изменить или ускорить ход военной кампании. Ядерное оружие может быть применено в ходе кампании при наличии вывода о том, что США ее проигрывают, при риске утраты контроля или же для эскалации конфликта с целью достижения мира на более выгодных для США условиях».

При этом в качестве эпиграфа к одной из глав доктрины приводится цитата известного американского футуролога прошлого века Германа Кана о том, что «ядерное оружие наверняка будет применено в ближайшее столетие, но его применение будет ограниченным и маломощным».

«Опасная практика»

Российские власти убеждены, что Вашингтон намеренно обвинял Москву в вынашивании планов ограниченного ядерного удара с целью легитимизации такого подхода и взятия его на вооружение. «Это определенный поведенческий стандарт, алгоритм, который сложился у наших американских коллег: обвинять других в том, что они сами предпринимают, понимая, что это является отходом от ранее согласованных договоренностей, общепринятых норм и принципов международного права, но при этом находить виноватых, возлагать вину на других»,— заявил “Ъ” замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, именно так «развивалась ситуация, предваряющая выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда США сами долгое время этот договор нарушали, а потом нашли предлог, чтобы обвинять Россию в нарушениях». «К сожалению, мы можем увидеть нечто подобное и в случае с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,— опасается дипломат.— Нынешняя администрация США изначально объявила, что у нее нет намерений добиваться ратификации этого договора, хотя в Вашингтоне прекрасно понимают, что без его ратификации со стороны США (как и без ратификации еще семью странами) документ никогда не вступит в силу. Но при этом она держит национальный полигон в Неваде в готовности к скорому возобновлению испытаний, а по линии разведуправления Пентагона раскручивает тему, будто это Россия делает что-то, что не вписывается в требование моратория на ядерные взрывы».

Сергей Рябков отмечает: и в случае с концепцией ограниченного ядерного удара «вначале пошла волна обвинений России в том, что мы якобы каким-то образом переформатируем свои планы применения ядерного оружия для использования его в гипотетической ситуации на поле боя». «А в итоге получается, что сама американская сторона действует именно таким образом»,— говорит он.

Дипломат заверил “Ъ”, что у России «никаких отклонений от доктринальной установки, строго фиксирующей два гипотетических сценария, при которых применение ядерного оружия возможно, нет».

«И быть не может. Мы считаем рассуждения о том, что ядерная война может быть ограниченной, весьма опасной практикой, дестабилизирующей международную обстановку и подстегивающей многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области,— продолжил Сергей Рябков.— Мало того что США начинают внедрять концепции, которые подразумевают возможность победы в ядерной войне, так они еще и развивают средства варьируемой мощности, в том числе крайне малой мощности, которые нельзя представить иначе, как предназначенными для применения на поле боя».

По мнению дипломата, это объясняет, почему США до сих пор не отреагировали на предложение России принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в «ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана» (см. “Ъ” от 19 апреля). Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны.

«Складывается очень тревожная картина,— заключает замглавы российского МИДа.— Создается впечатление, что к разного рода кнопкам все более приближаются люди, крайне безответственно относящиеся к вопросу о применении военной силы, включая ядерный фактор».

Елена Черненко