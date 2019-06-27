Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

По состоянию на 27 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились до $510,2 млрд, набрав за неделю $5,7 млрд. Такой рост ЗВР Центробанк объяснил положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Напомним, на прошлой неделе международные резервы России побили максимум 2014 года, увеличившись до $504,5 млрд. На 1 июня объем золотых резервов ЦБ России в абсолютном выражении составлял 70,4 млн тройских унций, или 2,19 тыс. тонн. На май по общему объему золота ЦБ занимал пятое место по резервам в мире.

Ранее “Ъ” сообщал, что начиная с января российский регулятор за четыре месяца приобрел минимальный объем золота за последние три года.

Подробнее о том, как менялись объемы золота в резервах ЦБ, читайте в материале “Ъ” «Инфляция дороже золота».