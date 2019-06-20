Международные резервы России выросли до максимума с 2014 года

По состоянию на 14 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились до $504,5 млрд, набрав за неделю $1,8 млрд. Это максимальное значение за последние пять лет, с марта 2014 года.

Такое историческое увеличение ЗВР Центробанк объяснил положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила. С начала 2019 года российские резервы выросли на 7,7%, или на $36 млрд.

На 1 июня 2019 года объем золотых резервов ЦБ России в абсолютном выражении составлял 70,4 млн тройских унций, или 2,19 тыс. тонн. На май 2019 года по общему объему золота ЦБ занимал пятое место по резервам в мире.

Ранее “Ъ” сообщал, что начиная с января российский регулятор за четыре месяца приобрел минимальный объем золота за последние три года.

Подробнее о том, как менялись объемы золота в резервах ЦБ, читайте в материале “Ъ” «Инфляция дороже золота».