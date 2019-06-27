«Ашан» покидает ТРК «Московский» после мирового соглашения с собственником

Сеть «Ашан» покидает с 1 июля ТРК «Московский» в Самаре после мирового соглашения с собственником. Об этом в четверг сообщили представители ритейлера.

«В результате переговоров с ООО "Московский" (г. Самара) стороны достигли договоренности о досрочном расторжении договора аренды помещений гипермаркета в торговом центре "Московский" на взаимовыгодных условиях. Стороны подписали ряд мировых соглашений, а также соглашение о расторжении договора аренды, по условиям которого ООО "Ашан" с 1 июля 2019 года прекращает вести коммерческую деятельность в арендуемом помещении»,— говорится в сообщении компании.

Стороны договорились оказывать друг другу содействие в утверждении судом мировых соглашений.

Ранее сообщалось, что ООО «Ашан» обратилось в суд с просьбой взыскать с оператора ТРК «Московский» более 3 млрд руб. упущенной выгоды и штрафа. Поводом для подачи искового заявления назвали «многочисленные нарушения в ТРК, которые привели к финансовым потерям». В августе 2018 года оператор ТРК подал иск о взыскании с торговой сети 49 млн руб. задолженности по арендной плате. Дело было связано с приостановкой в мае прошлого года работы ТРК из-за нарушения пожарной безопасности. Гипермаркет сети «Ашан» не работал около 80 дней.

Андрей Сазонов