«Ашан» подал иск к собственнику ТРК «Московский» на 3 млрд рублей

ООО «Ашан» подало исковое заявление в отношении ООО «Виктор и Ко Московский», являющегося оператором самарского ТРК «Московский», о взыскании более 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В ходе действия контракта ООО "Ашан" столкнулось с нарушениями обязательств по обеспечению функционирования ТЦ «Московский», предусмотренных договором, которые в совокупности, по нашему мнению, повлияли на условия коммерческого использования и снизили трафик посетителей», – говорится в сообщении компании.

Более 2,7 млрд руб. штрафа, предусмотренного соглашением, ритейлер будет требовать взыскать с оператора торгового комплекса за нарушение условий договора по обеспечению беспрепятственного доступа посетителей. С 29 мая по 15 августа 2018 года деятельность ТРК «Московский» была приостановлена из-за нарушения норм противопожарной безопасности. В результате арендатор понес финансовые потери. Также ООО «Ашан» будет пытаться взыскать более 486 млн руб. убытков в виде упущенной выгоды. «По договору ООО «Московский» обязан обеспечить соответствие торгового центра требованиям пожарной безопасности и беспрепятственный доступ посетителей в рабочее время арендатора, заполняемость торговой галереи, достаточное количество парковочных мест для клиентов, не открывать продуктовые магазины площадью более 200 кв.м на территории торгового центра. В то же время, на протяжении действия договора условия использования арендуемого имущества и состояние ТЦ ухудшились, в нарушение договоренностей был открыт продуктовый фермерский рынок», – уточнили в ООО «Ашан».

ООО «Московский» создано в 1996 году в Самаре. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является ООО «Виктор и Ко ЦУК». ГК «Виктор и Ко» также контролирует ТРЦ «МегаСити», ТРК «Космопорт», ТК «Амбар» и ТРК «Гудок». Выручка «Московского» несколько лет снижается. В 2014 году она достигла 1, 230 млрд руб, в 2015 году составила 1 млрд руб., а спустя год снизилась до 638 млн руб. В 2016 году ТРК впервые сработал в убыток, он составил 112 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не раскрыта. На ухудшение финансовых показателей «Московского» существенно повлияла длительная реконструкция Московского шоссе к Чемпионату мира по футболу-2018.

Подробнее о судебном споре ритейлера с самарским ТЦ читайте в публикации “Ъ-Волга” «"Ашан" попросили остаться».

Андрей Сазонов