«Ашан» и «Московский» обменялись исками

ООО «Ашан» обратилось в суд с просьбой взыскать с оператора ТРК «Московский» более 3 млрд руб. упущенной выгоды и штрафа. Поводом для подачи искового заявления назвали «многочисленные нарушения в ТРК, которые привели к финансовым потерям». Ритейлер посетовал на нарушение требований безопасности, из-за чего торговый комплекс временно не функционировал по решению суда, и открытие вопреки условиям договора аренды фермерского рынка. У ООО «Московский» к торговой сети схожие претензии — в суде компания требует взыскать с «Ашана» около 2,5 млрд руб. за неисполнение арендатором условий договора аренды. Эксперты неоднозначно оценивают перспективы иска «Ашана», отмечая, что доказать наличие упущенной выгоды на практике сложно, а эксплуатация ТРК была приостановлена по решению суда.

ООО «Ашан» обратилось в суд с иском о взыскании с арендодателя, одноименного оператора ТРК «Московский», подконтрольного корпорации «Виктор и Ко» Виктора Суркова, более 3 млрд руб. в качестве компенсации убытков и штрафа за нарушение условий договора аренды. Это шестой суд между ритейлером и торговым центром.

Первый судебный спор в 2017 году «Ашан» инициировал после отказа «Московского» понизить арендную ставку. Как сказано в материалах дела на сайте суда, «Ашан» арендует в «Московском» часть помещений общей площадью около 14000 кв.м. Согласно договору, подписанному в 2012 году, плата за аренду помещения составляет $2,6 млн. С 2014 года ставка арендной платы ежегодно увеличивается на 4%. Представители торговой сети ссылались в суде на падение прибыли из-за ремонта торгового комплекса, изменений конфигурации парковки и подъездных путей (из-за реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу 2018 года. — „Ъ“) и открытия фермерского рынка. Как утверждает ритейлер, количество покупателей в 2016 году по сравнению с 2015-м сократилось на 27%, прибыль по 2016 году — на 94,61%, товарооборот — на 33,26%. На тот момент арбитражный суд не согласился с доводами «Ашана» и отказал в иске. Позже „Ъ“ рассказали в «Ашане», что арендная ставка была понижена решением суда на 50%. Однако обнаружить соответствующий документ на сайте суда не удалось.

В августе 2018 года оператор ТРК подал иск о взыскании с торговой сети 49 млн руб. задолженности по арендной плате. Дело было связано с приостановкой в мае прошлого года работы ТРК из-за нарушения пожарной безопасности. Гипермаркет сети «Ашан» не работал около 80 дней. Суд удовлетворил иск частично, определив, что «Ашан» вынужденно прекратил принимать посетителей, и взыскав с него только около 9 млн руб. Спустя пару месяцев арендатор в судебном порядке попытался досрочно расторгнуть договор аренды и покинуть торговый комплекс, однако желаемого результата добиться не удалось.

• ООО «Московский» создано в 1996 году в Самаре. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является ООО «Виктор и Ко ЦУК». ГК «Виктор и Ко» также контролирует самарские ТРЦ «МегаСити», ТРК «Космопорт», ТК «Амбар» и ТРК «Гудок». Финансовые показатели «Московского» несколько лет подряд ухудшаются. В 2014 году выручка компании превысила 1,230 млрд руб., в 2015 году составила 1 млрд руб., а спустя год снизилась до 638 млн руб. В 2016 году ТРК впервые сработал в убыток, он составил 112 млн руб. В 2017 году убыток возрос до 274 млн руб. Отчетность за более поздний период не опубликована. ТРК «Московский» — один из старейших торговых центров в Самаре. Объект начал функционировать в конце 90х годов и сначала представлял собой крытый рынок. Общая площадь «Московского» — более 150 тыс. кв.м.

В апреле этого года «Московский» обратился в суд с требованием взыскать с «Ашана» 2,5 млрд руб. за нарушение обязательств по договору. На прошлой неделе суд назначил дело к судебному разбирательству. Подробностей в электронной картотеке суда пока нет.

Ритейлер ответил новым иском, а рамках которого, как пояснили „Ъ“ в «Ашане», потребовал с «Московского» более 486 млн руб. в качестве убытков в виде упущенной выгоды за плохие условия в ТРК и 2,7 млрд руб. за остановку работы с мая по август. «На протяжении всего действия договора “Ашан” сталкивался с многочисленными нарушениями в “Московском”, которые привели к финансовым потерям. Все вышеперечисленные факторы негативно повлияли на условия ведения коммерческой деятельности в торговом центре, и мы вправе требовать компенсации убытков»,— сказали в «Ашане». ГК «Виктор и Ко» на запросы СМИ не отвечает.

По мнению юристов, «Ашану» в суде будет сложно доказать упущенную выгоду «В таких делах назначается бухгалтерская экспертиза, которая подтверждает размер понесенных убытков, размер прибыли, которую можно было бы получить, если бы нарушений не было. Также „Ашану“ надо будет доказать, что упущенная выгода вызвана именно действиями ТРК»,— объясняет руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. При этом юрист отмечает, что штраф в размере более 2 млрд руб. за нарушение условий договора действительно может быть взыскан судом, если такое условие предусмотрено договором. «Но вопрос осложняется тем, что запрет на деятельность торгового комплекса был наложен определением Кировского районного суда».

Сабрина Самедова