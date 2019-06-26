Переговоры весьма возможны, последствия – гарантированы

Состоявшаяся в Израиле встреча высокопоставленных силовиков РФ и США — Николая Патрушева и Джона Болтона — увеличила шансы на то, что на саммите «двадцатки» в Осаке встретятся и лидеры двух государств. Список тем для обсуждения, который готовится к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, широк: от «проблем региональной безопасности» до экономики. При этом гарантированным итогом встречи можно назвать лишь то, что президент Трамп попадет под новую волну критики со стороны оппонентов. Накануне демократы предприняли новую попытку получить в свое распоряжение расшифровки предыдущих личных и телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться»,— осторожно заявил 25 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов РФ и США на саммите G20, который начинается в Японии в пятницу. Российско-американо-израильские переговоры в Иерусалиме он назвал частью подготовки к возможной встрече на высшем уровне.

Джон Болтон, будучи в Израиле, также отмечал, что глава Белого дома «ждет возможности» встретиться с российским президентом. Он не стал раскрывать, какие именно темы будут обсуждаться во время переговоров. Между тем накануне в ходе телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель Госдепартамента на условиях анонимности кое-что об этом сказал.

По его словам, официальной повестки встречи пока нет, но в Вашингтоне надеются, что будет обсуждаться максимально широкий круг вопросов и «в первую очередь, проблемы региональной безопасности» — «Иран, Украина, Сирия, Ближний Восток, а также темы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений».

Дипломат не исключил, что в этот перечень может войти и «ситуация в Венесуэле».

А вот тема иностранного вмешательства в американскую политику хоть и может быть затронута, но вряд ли станет предметом серьезных дискуссий. Представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что президент Трамп «не будет направлять Путину новые сигналы о недопустимости вмешательства в выборы в США»: «Если говорить о каком-то сигнале Путину, то, как мне кажется, позиция президента хорошо известна. Он ее повторит».

Тем временем в Москве дают понять, что Вашингтон не стал педалировать другую токсичную для двусторонних отношений тему. Как рассказал Дмитрий Песков, США не ставили условием для встречи президентов освобождение украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Именно из-за этой ситуации в последний момент по инициативе американского президента сорвалась его встреча с Владимиром Путиным на полях прошлогоднего саммита G20 в Аргентине.

Что же касается российского видения повестки грядущей встречи, то им поделился на прошлой неделе в ходе прямой линии Владимир Путин. «Нам есть о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения, имея в виду, что заканчивается в ближайшее время Договор СНВ-3, и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях»,— заявил он. Среди прочего речь идет о налаживании отношений в экономике. «Ведь американские компании не уходят с российского рынка, работают, хоть товарооборот и небольшой, но при Обаме (президенте в 2009–2017 годах Бараке Обаме.— “Ъ”) он упал до $20 млрд, а при президенте Трампе на $5 млрд вырос, несмотря на все ограничения и санкции»,— сказал российский лидер.

Так или иначе, как отмечают и в Вашингтоне, и Москве, речь пойдет не об «официальном саммите», а лишь о достаточно короткой встрече, «обычном, рутинном мероприятии».

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп в том или ином формате встречались трижды: на полях саммитов G20 и АТЭС в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году. При этом полноценный саммит был лишь в Финляндии. И каждый раз после встреч с российским лидером кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном обострялся, а политические противники Дональда Трампа в США усиливали атаки на него.

Накануне саммита в Осаке демократы в американском Конгрессе вновь потребовали от Белого дома предоставить им расшифровки личных и телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По данным американских СМИ, ссылающихся на свои информированные источники, президент США «предпринял невероятные усилия» для того, чтобы скрыть эту информацию, и как минимум в одном из случаев распорядился отдать ему все записи, сделанные переводчиком,— речь шла о разговоре двух лидеров во время саммита G20 2017 года.

В феврале этого года руководитель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, глава комитета по надзору Элайджа Каммингс и член комитета по международным делам Элиот Энгел направили в Белый дом письмо с требованием объяснить, где именно находятся расшифровки переговоров президента США с российским лидером, и с просьбой предоставить законодателям эти документы. В ответ юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что все дипломатические переговоры главы государства — это тайна, и их содержание не может быть раскрыто.

В новом письме на имя главы администрации Белого дома конгрессмен Каммингс сообщил, что у руководства США есть время до 8 июля для того, чтобы передать в Конгресс все документы, касающиеся переговоров Дональда Трампа с российским президентом. В противном случае члены Палаты представителей намерены использовать свои полномочия для того, чтобы получить эти записи в судебном порядке. Дональда Трампа они подозревают в нарушении Закона о хранении президентских записей.

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Павел Тарасенко