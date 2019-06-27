В ОБСЕ одобрили решение о разведении сил у станицы Луганской

Представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода сил и средств у станицы Луганской. Он выразил надежду, что это будет способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

«Надеюсь, что успешное осуществление этой операции в станице Луганской станет катализатором дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и, в частности, возобновления надежного, устойчивого и постоянного прекращения огня»,— заявил спецпредставитель ОБСЕ (цитата по «Интерфаксу»). Господин Сайдик выразил признательность сторонам за принятие необходимых решений для этого важного события.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в 2015 году подписали в Минске согласованный с главами стран—участниц «нормандской четверки» комплекс мер по урегулированию конфликта. Документ предусматривает в том числе прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. 5 июня 2019 года в Минске участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня.

О том, как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ”.