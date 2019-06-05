Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планируется подписать на следующей встрече 19 июня, сообщил журналистам полпред РФ Борис Грызлов.

«Есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные, реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия»,— рассказал господин Грызлов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что со следующей недели должны начать разведение сил в cтанице Луганская, где не было зафиксировано обстрелов с 28 мая. «Созданы условия для разведения сил на данном участке. В связи с чем сторонами конфликта было принято решение о разведении сил в районе станицы Луганская 10 июня»,— заявил Борис Грызлов.

Глава украинской делегации Леонид Кучма остался доволен прошедшей встречей. По его словам, «все стороны хотели найти решение», и «тон дискуссии был совсем другим». «Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир»,— приводит слова господина Кучмы пресс-служба украинского президента.

Это была первая встреча контактной группы после избрания Владимира Зеленского. После вступления в должность президента Украины он назначил представителем Киева в группе Леонида Кучму, который ранее уже занимал этот пост в 2014–2018 годах.

Напомним, предыдущее перемирие в Донбассе вводилось в ночь на 8 марта в честь Международного женского дня. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тогда зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня. На встрече в апреле контактная группа не сумела согласовать перемирие.

Как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ”.