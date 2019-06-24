Итоги правления Юнус-Бека Евкурова

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. Как изменилась жизнь в республике за время его работы — в материале “Ъ”.

Юнус-Бек Евкуров возглавил Республику Ингушетия 31 октября 2008 года (днем ранее был утвержден врио главы региона) и на данный момент занимает этот пост 3888 дней.

За время его работы население региона незначительно сократилось — с 499,5 тыс. на 1 января 2008 года до 497,4 тыс. на 1 января 2019 года (73-е место). Рождаемость снизилась — с 16,7 на 1 тыс. населения в 2007 году до 16,3 в 2018-м (2-е место). Смертность за тот же период также сократилась — с 4 человек на 1 тыс. населения до 3 человек.

Уровень безработицы снизился на 21 п. п.— с 47,3% в 2007 году (2-е место) до 26,3% в 2018 году (1-е место). Среднемесячная заработная плата выросла более чем в три раза — с 7,3 тыс. руб. (82-е место в РФ) в 2007 году до 25,1 тыс. руб. (84-е место). Среднемесячная пенсия за тот же период выросла в четыре раза — с 2977 руб. (самый низкий показатель в РФ) до 12 тыс. руб. (81-е место).

Валовой региональный продукт увеличился почти в семь раз — с 8,87 млрд руб. в 2007 году до 52,7 млрд руб. в 2018-м (прогноз). Бюджет области является дефицитным. Так, доходы бюджета республики в 2018 году были утверждены на уровне 24,6 млрд руб. при расходах 25 млрд руб. В 2007 году доходы и расходы бюджета составляли около 9 млрд руб.

Количество зарегистрированных преступлений в республике за шесть лет уменьшилось на 21,3% — с 2,1 тыс. в 2007 году до 1,7 тыс. в 2018-м.