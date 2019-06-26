Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в своем докладе предложил вернуть полномочия российской делегации на определенных условиях. При этом в проекте документа выражается «озабоченность по поводу ряда обостряющихся негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека» и содержится призыв к выполнению РФ «всех рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)».

«Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств. Доступ представителей к мониторингу Совета Европы должен быть предоставлен»,— приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Ассамблея призывает Россию выплатить все взносы в бюджет Совета Европы и освободить 24 украинских моряка, «захваченных в Керченском проливе». Кроме того, Россия должна «безусловно и в полной мере сотрудничать» в привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH17 Malaysia Airlines, в расследовании убийства политика Бориса Немцова, а также «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ)».

Доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией должен быть предоставлен мониторинговому комитету «в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года».

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет СЕ. За последние два года долг РФ перед СЕ составил €60 млн.

За резолюцию об ограничении санкционного механизма, которое позволило России вернуться в ПАСЕ, проголосовало 118 человек, против — 62, воздержалось десять.

О голосовании ПАСЕ и его последствиях читайте в публикации “Ъ” «Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ».