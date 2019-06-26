Стали известны страны, которые поддержали возвращение России в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования за резолюцию об ограничении санкционного механизма. Это дало возможность России вернуться в организацию. Всего голосовали 190 человек («за» — 118, «против» — 62, «воздержался» — 10). После решения ПАСЕ Украина решила отозвать своего посла из Совета Европы.

Единогласно поддержали резолюцию Австрия, Азербайджан, Андорра, Ирландия, Испания, Исландия, Кипр, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция и Франция.

Большинство голосов «за» отдали делегации от Армении, Бельгии, Германии, Италии, Молдавии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Хорватии, Чехии и Швейцарии.

Поровну голоса «за» и «против» распределились у Дании, Лихтенштейна, Румынии и Финляндии.

Делегации от Великобритании, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции и Эстонии голоса единогласно или большинством голосов выступили против резолюции.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет СЕ.

О голосовании ПАСЕ читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».