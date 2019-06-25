Россия возвращается в ПАСЕ, но окончательно вопрос еще не решен. Полномочия российской делегации будут оспариваться. Против участия России в Парламентской ассамблее Совета Европы выступают Великобритания, Украина и Прибалтика. Киев даже не исключает выхода из состава организации в знак протеста, хотя в Москве заявили, что возвращение может быть или полноформатным, или никаким. Тем не менее делегация настроена оптимистично — противники не имеют большинства. Россия не участвует в заседаниях Парламентской Ассамблеи с 2014 года. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе согласен с пресс-службой Кремля: возвращение в ПАСЕ — это победа здравого смысла.

Здесь простая арифметика: ежегодный взнос России в бюджет ПАСЕ составляет €32 млн, по объему платежа мы занимаем четвертое место после Франции, Германии и Италии. Для сравнения, Украина платит около 4 млн. Если Россия выходит, то сумму ее взноса придется разбить на оставшихся членов Ассамблеи — получится примерно по €800-900 тыс. на каждого. Для не очень больших и богатых стран с жесткой бюджетной дисциплиной сумма более чем чувствительная, тогда как уход Украины, если она все-таки пойдет на принцип, обойдется гораздо дешевле. С немалой долей цинизма можно отметить, что подобный аргумент имеет некоторые шансы поколебать чувства даже самых верных ценностям западной демократии европарламентариев.

Конечно, дело не в этом, вернее, не только в этом.

Главное состоит в том, что ни Россия, ни Европа не готовы окончательно разорвать связи.

Несмотря ни на какие осложнения и вызовы, слишком многое нас по-прежнему связывает. Кроме того, в ЕС сейчас много разных течений, в том числе и правых, которые вполне одобряют российскую политику. А парламент, как известно, — место для дискуссий, а не диктат одной позиции.

И, наконец, для наших родных думских депутатов важно отвлекаться от их повседневных запретительных забот и иных прогрессивных законов, ездить за границу, общаться с коллегами — глядишь, это положительно скажется на их мироощущении, а заодно и на всех нас. Поэтому наши народные избранники сами очень хотят вернуться. Так что можно согласиться с Дмитрием Песковым, который считает, что восстановление в правах российской делегации — это победа здравого смысла: «Это весьма позитивное явление. Речь идет не о дипломатической победе Москвы, а о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации».

Но чтобы все не выглядело совсем уж гладко, на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Россия выдвинули депутата, который являлся, скажем так, фигурантом скандальной ситуации, связанной с обвинениями в домогательствах и не только. Этот же депутат неоднократно упоминался в расследованиях Алексея Навального и других неоднозначных историях. Задаем вопрос вице-спикеру Госдумы Петру Толстому: насколько такой кандидат достоин кресла вице-президента ПАСЕ? Ответ однозначный – достоин: «Я, честно говоря, не знаю, о каких скандалах идет речь. Если о каких-то инсинуациях обиженных девушек, то я это комментировать не берусь. Мы считаем, что его работа в бюро ПАСЕ будет наиболее продуктивна для Российской Федерации, поэтому мы и поддержали его кандидатуру».

Непонятно, зачем нашей делегации таким образом демонстрировать свою крутость. Это можно расценивать как некое сведение счетов и даже щелчок по носу: вы нас унижали — теперь потерпите. Так что эффект от возвращения России в ПАСЕ остается немножко смазанным.

К тому же, пока еще не все однозначно. И у нас много крайних точек зрения, и Украина с Прибалтикой тоже имеют свою поддержку в ПАСЕ. Тем не менее, положительного больше. Дискуссия с Западом важнее реалий современной российской политики.