«Внимание к российским депутатам максимальное»

Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но ее полномочия в организации могут быть ограничены. Ранее в Ассамблее приняли резолюцию, пригласив российскую сторону участвовать в июньской сессии. Против выступали представители Великобритании, Украины и Прибалтики. После положительного решения Украина отозвала своего посла при Совете Европы для консультаций. Каких именно прав может лишиться московская делегация, станет известно 26 июня. Депутаты составят специальный доклад и вынесут его на голосование. Сейчас российская делегация находится в зале, но голосовать не может, рассказал собственный корреспондент «Ъ FM» во Франции Денис Стрелков, который сейчас следит за работой ПАСЕ в Страсбурге.

— Как проходит подготовка к голосованию за ограничение полномочий России?

— Российская делегация утром принимала активное участие в работе Парламентской ассамблеи. Депутаты прибыли в Страсбург еще накануне, в состав делегации вошли 36 человек, среди них достаточно известные политики, в том числе Петр Толстой и один из депутатов, имя которого стало известно по неприятной причине в 2018 году — он, скорее всего, станет вице-председателем Ассамблеи от России. Соответствующее голосование должно будет пройти 25 июня в секретном режиме. Естественно, его потребовали также провести депутаты от Украины, потому что обычно российская делегация, как и все другие, может представлять своего вице-председателя, но нас без соответствующего одобрения половины членов Парламентской ассамблеи Совета Европы такого права лишили.

На самом деле ситуация здесь, особенно накануне вечером, 24 июня, была достаточно напряженной, потому что России позволили вернуться. В 2.00 ночи по местному времени закончились оживленные дебаты, многие украинские политики, в том числе Олег Ляшко, пытались каким-то образом затянуть процесс. Было внесено 220 поправок, в том числе, по мнению самих же депутатов, достаточно глупых: синонимами пытались заменить разные слова в резолюции — добавляли слова «единодушный», «единогласный», какие-то отдельные абзацы текста. Но все это в итоге ни к чему не привело, и сейчас Россия действительно находится в Парламентской ассамблее.

— Что говорят российские делегаты, как комментируют происходящее?

— Они присутствовали в зале с самого утра, чего нельзя сказать об украинской делегации: после того, как парламентарии все-таки пришли на утреннее заседание и увидели депутатов от России, они призвали всех покинуть зал Парламентской ассамблеи в знак протеста, но в результате вышли из зала в полном одиночестве, никто их не поддержал. Российские парламентарии активно общаются с прессой. Петр Толстой дает комментарии буквально всем СМИ. Тут есть много представителей федеральных каналов. Каждый час-полтора отсюда идет прямой эфир, в том числе и в популярное ток-шоу, то есть внимание к российским депутатам здесь максимальное. Говорят, то, что теперь Россия будет принимать участие в работе Парламентской ассамблеи на абсолютно равных условиях, — это определенная внешнеполитическая победа. С другой стороны, к примеру, сам Петр Толстой отметил, что никаких дальнейших ограничений прав российской делегации он не потерпит, и если вдруг Украине удастся наложить очередные санкции — это станет понятно уже 26 июня — то тогда Россия вновь покинет ПАСЕ, и это поставит всю организацию в очень неприятное положение. Я напомню, долг России перед организацией составляет уже более €60 млн, теперь она его признает, но будет ли платить только следующий взнос — около €30 млн в год — или заплатит за все предыдущие годы, пока что неизвестно.

Российскую делегацию лишили прав в Ассамблее пять лет назад. Поводом стали события на Украине и присоединение Крыма. В ответ на это Москва отозвала свою делегацию и позже перестала платить взносы. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации. Однако санкции тогда только ужесточались.

Беседовал Марат Кашин.