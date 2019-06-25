Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

Украина решила отозвать своего посла при Совете Европы (СЕ) Дмитрия Кулебу из-за того, что Парламентская ассамблея (ПАСЕ) разрешила российской делегации вернуться к работе в организации. «Из лидера по усилиям для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем никакого»,— написал у себя на странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он добавил, что СЕ потерял доверие государства и восстановить его будет очень сложно.

24 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма, что открыло возможность России вернуться в организацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован этим решением. В Кремле итоги голосования назвали победой здравого смысла.

«Проблема вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ — это скорее символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема заключается в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с Россией»,— отметил господин Климкин.

По мнению министра, «особенно обидно» то, что сейчас в СЕ председательствует Франция. «Быть страной—основателем “нормандского формата” и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий — это, простите за мой французский, полный mauvais ton»,— отметил Павел Климкин. По его мнению, произошел какой-то «тотальный когнитивный диссонанс», который еще аукнется Европе.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет СЕ.

О голосовании ПАСЕ читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».