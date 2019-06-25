Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который разрешил делегации России вернуться к работе в ассамблее. 24 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма, что открыло возможность России вернуться в организацию.

По словам господина Зеленского, он на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. «Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе»,— говорится в публикации украинского президента в Facebook.

Господин Зеленский настаивал, что возвращение России в ПАСЕ возможно лишь после того, как она выполнит «принципиальные требования ассамблеи».

Ранее МИД Украины заявил, что голосование ПАСЕ за резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи является уступкой России. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возвращение России в ПАСЕ станет «реваншем» и пренебрежением нормами международного права.

Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь в ПАСЕ должны составить доклад по ограничению полномочий российской делегации и вынести документ на голосование.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О голосовании ПАСЕ читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».