ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против — 62, воздержалось — 10, передает «Интерфакс».

Резолюция вносит поправки в регламент ассамблеи и закроет ее возможность лишать любую делегацию права голоса. Поправка, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: «Права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий».

Обсуждение резолюции шло девять часов.

Принятие документа отложить не удалось, несмотря на 222 поправки, внесенные прежде всего украинскими делегатами. Те уже пригрозили Совету Европы закрытием представительства в Киеве и отказом от участия в ПАСЕ.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».

О голосовании читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».