Кремль считает решение ПАСЕ по России победой здравого смысла

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая разрешила делегации России вернуться к работе в организации, можно рассматривать как победу здравого смысла, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская Ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации»,— сказал господин Песков.

Он также рекомендовал критикам этого решения «обратить внимание на резолюцию, которая принята ПАСЕ».

24 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма, что открыло возможность России вернуться в организацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением. МИД Украины назвал голосование ПАСЕ за резолюцию является уступкой Москве. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман считает, что возвращение России в ПАСЕ станет «реваншем» и пренебрежением нормами международного права.

Участники ассамблеи оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь в ПАСЕ должны составить доклад по ограничению полномочий российской делегации и вынести документ на голосование.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О голосовании ПАСЕ читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».