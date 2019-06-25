ФАС не обнаружила нарушений с ценами на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не нашла нарушений с ценами автомобильного топлива в Сибири и на Дальнем Востоке. Проверка началась после того, как глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с ситуацией.

«Мы проверили все факты: там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная: когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный — росли»,— рассказал журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин (цитата по ТАСС).

Напомним, весной прошлого года цены на бензин резко выросли. Правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта текущего года его решили продлить до 1 июля. В обмен на это компаниям пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. На прошлой неделе Росстат сообщил, что бензин в мае подорожал на 17,5%. В правительстве заявили, что это не противоречит договору с нефтяниками.

Подробнее о заморозке цен на топливо — в публикации “Ъ” «Бензину облегчат социальную нагрузку».