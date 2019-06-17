ФАС и Минэнерго начали проверку информации о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил господину Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на топливо.

«Возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах ДФО и Сибири по поручению правительства проверяются ФАС и Минэнерго, однако они могут носить лишь единичный характер»,— рассказал господин Джус (цитата по «РИА Новости»). По его словам, компании в целом выполняют обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок. Что касается роста цен на бензин, то он находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС, добавил представитель вице-премьера.

Напомним, после того как весной 2018 года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. На прошлой неделе Росстат сообщил, что бензин в России подорожал 3–9 июня на 0,3%.

Подробнее о заморозке цен на топливо — в публикации “Ъ” «Бензину облегчат социальную нагрузку».