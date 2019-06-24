Суд в США отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки

Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью подкупа чиновников в Индии. Судья Ребекка Паллмейер отклонила ходатайство защиты о снятии обвинений, сообщает газета Chicago Tribune.

Вторым фигурантом по делу проходит бывший сотрудник венгерского представительства «Газпрома» Андреас Кнопп. «Судебное преследование обвиняемых Кноппа и Фирташа в Соединенных Штатах не является необоснованным… и не нарушает их права на надлежащую процедуру, предусмотренную Конституцией США»,— говорится в 39-страничном постановлении судьи.

Последние несколько лет Дмитрий Фирташ проживает в Австрии под подпиской о невыезде. Он был задержан в марте 2014 года. Власти США убеждены, что миллиардер давал взятки чиновникам в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащего сырья. В феврале 2017 года суд в Вене отказал в аресте господина Фирташа до его выдачи США. В декабре того же года суд приостановил экстрадицию бизнесмена. 25 июня Верховный суд Австрии рассмотрит вопрос о выдаче Дмитрия Фирташа США.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ FM” «Венский вердикт».