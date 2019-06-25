Прошение об отставке Евкурова не стало сюрпризом для Кремля

Заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, это не было сюрпризом»,— сказал господин Песков.

Он уточнил, что президент «своевременно» рассмотрит прошение об уходе в отставку и примет решение.

О том, что господин Евкуров намерен уйти со своего поста, стало известно 24 июня. «Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики»,— заявил глава республики.

Комментируя заявление главы Ингушетии, спикер парламента республики Магомед Яндиев сообщил, что господин Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней.

Подробнее об отставке — в публикации “Ъ”.