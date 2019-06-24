Глава Ингушетии Евкуров заявил о намерении уйти в отставку

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. Заявление было опубликовано на официальном сайте республики.

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«Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы Республики»,— сказал господин Евкуров.

В своем обращении действующий глава республики не только заявил о намерении уйти в отставку, но и об одной из основных проблем современной Ингушетии — разобщенности ее народа. «Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы Республики […] Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал»,— добавил он.

Юнус-Бек Евкуров был назначен президентом Ингушетии в октябре 2008 года. Он отказался от торжественной церемонии инаугурации в целях экономии средств бюджета республики. В 2009 году на посту главы республики перенес покушение на убийство: один из его охранников погиб на месте, сам господин Евкуров был госпитализирован.

В 2013 году был избран парламентом на новый пятилетний срок. Переизбранный на очередной срок в сентябре 2018 года, господин Евкуров должен был оставаться главой Ингушетии до 2023 года.

С осени 2018 года местные жители протестуют против соглашения о границе с Чечней.