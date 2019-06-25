В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в организации. 24 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма, что открыло возможность России вернуться в организацию. Сегодня, 25 июня, российская делегация подала заявку на участие в ассамблее.

Для оспаривания полномочий необходимо было набрать голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран. «У нас есть необходимое большинство»,— сказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования (цитата по ТАСС).

Теперь в ПАСЕ должны составить доклад по ограничению полномочий российской делегации и вынести документ на голосование. Оно запланировано на вторую половину дня 26 июня.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О голосовании ПАСЕ читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».