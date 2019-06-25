МИД Украины назвал уступкой голосование ПАСЕ за возможность возвращения России

МИД Украины считает, что голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи является уступкой России. Именно это решение открывает возможность российской делегации вернуться в организацию. «То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации»,— сказано в сообщении на сайте украинского МИДа.

По мнению украинской стороны, такое голосование ПАСЕ произошло из-за «откровенного попустительства» руководителей некоторых стран.

«Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах—членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации»,— сказано в сообщении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возвращение России в ПАСЕ станет «реваншем» и пренебрежением нормами международного права.

Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало 118 делегатов, против — 62, воздержалось десять. Документ вносит поправки в регламент ассамблеи и закроет ей возможность лишать любую делегацию права голоса.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».