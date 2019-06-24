«В России всерьез обиделись»

Кремль объяснил претензии Роспотребнадзора к грузинским винам. Согласно заявлению ведомства, качество алкогольной продукции из Грузии последовательно ухудшается, а пресс-секретарь президента, в свою очередь, отметил, что контролеры просто выполняют свою работу, и это никак не связанно с политическими событиями. Дмитрий Песков также разъяснил, для чего был введен запрет на полеты в Грузию и в каком случае его отменят. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Москва смягчится, если Тбилиси принесет извинения и дистанцируется от русофобов.

Действия российской власти давно стали предсказуемыми, и здесь показателен пример Белоруссии: чуть что не так в политическом плане, так по странному совпадению то творог, то молоко вдруг оказываются зараженными каким-нибудь страшным вирусом.

Роспотребнадзор заявил, что качество грузинской винной продукции ухудшается с 2014 года. Это еще не приговор, но такой недвусмысленный намек, предупреждение — одумайтесь, в противном случае опасный вирус, безусловно, найдется.

Правда, возникает естественный вопрос: куда же пять лет смотрели?

Надо же было принимать меры. Оказывается, столько времени россияне пьют некачественный напиток, и только сейчас это стало известно широкой аудитории.

Но, как бы то ни было, разъяснение дает пресс-секретарь президента: это не санкции никакие, Роспотребнадзор выполняет свою работу, его дело — заботиться о здоровье россиян. При этом забота о здоровье россиян с высокой долей вероятности не затронет другой важный продукт грузинского экспорта — минеральную воду «Боржоми». Причина проста: знаменитый с советских времен завод контролируется российской «Альфа-Групп». По крайней мере, пока никаких заявлений на этот счет не поступало.

Тем временем, Дмитрий Песков разъяснил официальную позицию Кремля по грузинскому вопросу: российская власть была вынуждена защитить своих граждан. Особенно возмутило заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, что Россия — враг и оккупант. Кроме того, возникла угроза прямой расправы над депутатом Госдумы. В Москве отметили, что в таких условиях наших граждан, которые уже отдыхают, находятся или же собираются туда поехать, нужно было фактически спасать. Это выразилось в запрете полетов в Грузию — правда, не сразу, а лишь с 8 июля.

Потом, конечно, Тбилиси смягчил риторику: Зурабишвили заявила, что российские туристы должны ездить в республику, потому что они ее любят. Москва дает понять, что теоретически рестрикции можно отменить, если не будет иметь место угроза со стороны русофобов.

Гипотетически Зурабишвили могла бы извиниться, взять свои слова обратно и обещать гарантии безопасности — тогда в Москве не сразу, но все-таки смягчатся. А пока соотечественникам-отпускникам придется срочно искать другие направления для отдыха или добираться на перекладных — благо, всегда есть братская Белоруссия и не менее дружественная Армения.

Зато ответственные чиновники дали понять, что когда-нибудь откроют любимый народом Египет. Однако пока сроки остаются туманными.

Иными словами, в России всерьез обиделись: грузинские власти не выказали должного уважения великой державе, не отмежевались от действий провокаторов-демонстрантов.

Так что нужно извиняться — вот наши условия. А если не успокоитесь, то будем ужесточать.

Грузинское вино пока не запрещают, но просматривается некий сигнал: запретим, если русофобские силы и дальше продолжат свой антироссийский шабаш. А там и другие рестрикции подоспеют.

Но какой-то серьезной политики здесь, как видно, нет.

Скорее, эмоциональная реакция на недостойное поведение грузинских партнеров. Чтобы заодно отвлечь граждан от повседневных трудностей. Миллиардные потери авиакомпаний и испорченный отдых в расчет не берутся — государственное дело, как никак.