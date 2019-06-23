Российский бизнес остается в Грузии

Аналитики подсчитывают убытки, который понесет российский бизнес в Грузии после запрета авиасообщения между двумя странами. Прежде всего, это коснется авиакомпаний. После отмены рейсов с 8 июля существенную долю доходов потеряют сразу несколько российских и два грузинских перевозчика.

В «Уральских авиалиниях» ожидают существенные потери, в авиакомпаниях «Аэрофлот» и «Победа» пока не смогли предоставить «Ъ FM» оперативный комментарий. Пресс-секретарь S7 Анна Бажина рассказала, что сейчас компания оформляет отмены десятков своих рейсов в Грузию: «Наши специалисты заняты сейчас оформлением возвратов, их очень большое количество. Можно или вернуть билет, или переоформить на другую дату при наличии мест. Если люди улетают, а возвращаться планировали после 8 июля, но готовы сделать это раньше, то можно бесплатно переоформить на другие рейсы. Возврат оформляется по месту покупки билета. Если покупали в кассе, туда же нужно обратиться, и его оформят без штрафов, независимо от тарифа. Если же приобретали на сайте авиакомпании, то можно на нем же все сделать или через контактный центр».

Некоторые россияне активно ведут в Грузии малый и средний бизнес. «Ъ FM» связался с основателем компании MyGeorgia Travel Егором Павловым. По его словам, скорой стабилизации ситуации он не ждет и готов постепенно перепрофилировать бизнес: «Мы оказались в Грузии пять лет назад, переезд был связан с работой. В то время увидели перспективы в этом регионе. Мы принимаем Закавказье — это Грузия, Армения, Азербайджан. Отсутствием стабильности или рисками меня не удивишь, поэтому мы оценили их ниже, чем в России. Мы работаем с русскоязычными клиентами — это страны СНГ, плюс довольно обширный пласт — бывшие переселенцы — США, Израиль, Австралия. Люди реагируют по-разному, отказы уже тоже были. Кто-то меняет билет, летит через третьи страны, кто-то поменял направление. Хорошо, что у нас есть еще Армения и Азербайджан, мы можем предлагать альтернативу. Если говорить о бизнесе, безусловно, для нас это серьезный удар. Будем перепрофилироваться. Но пока нет информации для анализа. У меня у самого лежат купленные билеты в Россию на октябрь, мы их не отменили».

Чуть меньше рисков видят владельцы ресторанного бизнеса. Давления на российских предпринимателей в Грузии нет, а клиентов вполне хватает даже зимой, поделился основатель сети ресторанов Chacha Time Владислав Зубов. Его заведения работают в Тбилиси и в Батуми. «Не было опыта в ресторанном бизнесе, но была одна идея, которая не была воплощена. Я сделал концептуальное заведение, основанное на местном продукте, а не привозном. Ни разу я не встречал никакого противодействия, связанного с тем, что я иностранец. На тех же основаниях, что и грузин, открыл компанию и веду дела. Летом, естественно, туристов больше, заведение полное. Зимой больше местных, живущих здесь. Для нас туристический сезон — это бонус.

Может быть, кто-то делал ставку на туристов, но я планировал, что мы должны работать для всех. Сотрудники говорят минимум на трех языках — русский, грузинский, английский».

Опрошенные «Ъ FM» бизнесмены не опасаются серьезного давления со стороны грузинских властей. Они напомнили, что даже во время пятидневной войны 2008 года никакой конфискации российского имущества в Грузии не было.

Владимир Соколов