Средний класс теряет в численности

Средний класс в России сократился до минимума за 15 лет. Как выяснили аналитики Альфа-банка, сейчас к нему можно отнести всего 30% граждан. Из-за экономических проблем средний класс продолжает беднеть и становится все менее значимым. Например, на услуги, то есть здравоохранение, образование и отдых, его представители тратят лишь 20% доходов. Для сравнения: в развитых странах этот показатель вдвое больше. Как меняется средний класс и чем это грозит? Разбирался Сергей Гусев.

Средний класс в России обречен на то, чтобы его численность постоянно подсчитывали. В зависимости от методики получается от 20 до 50% населения. Аналитики Альфа-банка представили свою версию — 30%. Вопрос в том, кто именно считается средним классом. Помимо традиционных предпринимателей и квалифицированных специалистов, в России в это понятие все чаще включаются, например, госслужащие — их доля достигла 15%. А в остальном это люди, которые могут позволить себе текущее потребление, но не больше, рассказала соавтор исследования, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова: «Это люди со среднемесячными доходами от 40 до 100 тыс. руб. в месяц. У нас около 32% населения не могут купить машины, квартиры, дачи, но могут себе позволить финансировать текущее потребление. Средний класс традиционно наиболее предприимчивый, некий драйвер экономического развития. Он ведет себя очень осторожно, и, наверное, это говорит о том, что нет потенциала для ускоренного роста, потому что люди, которые по определению считаются самым динамичным сегментом населения, склонны сейчас не брать на себя риски».

Средний класс подкосил сначала кризис 2008-9 годов, а затем затяжное падение доходов после 2014-го. Но, в отличие от более бедных сограждан, как говорят в Альфа-банке, люди со средним достатком не стали жить в кредит: они предпочитают экономить. Правда, по мнению профессора Российской экономической школы, директора программы «Мастер финансов» Алексея Горяева, это грозит тем, что средний класс продолжит сокращаться: «Они тратят меньше, чем зарабатывают, но сбережения небольшие делают, на пенсии их ждет не совсем радостная картина. Плюс их текущий уровень трат не соответствует мечте. Вывод: нужно что-то менять. Один вариант — ужиматься в расходах, чтобы сделать больше сбережений. Второй, радикальный, — существенно увеличивать доходы, инвестировать в образование, может быть, сделать стартап, перестраивать себя и психологически, и профессионально. И третий вариант — менять образ жизни.

Это касается и питания, и отдыха, и досуга — можно найти альтернативы, которые не хуже, но дешевле».

По подсчетам Альфа-банка, за последние четыре года средний класс в России сократился на 10 млн человек. Причем больше всего падали доходы в предпринимательской среде. В итоге перераспределение — из бизнеса в силовые структуры и госсектор. И экономике это явно не помогает, говорит руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко. Так что похоже на замкнутый круг. «С одной стороны, это профессионалы высокого уровня, которые обладают определенным набором ценностей, среди которых свобода, собственное достоинство и так далее. С другой стороны, есть группа людей, которая получает вполне приличный доход за счет того, что она встроена в вертикаль власти. То, чем занимается этот, по сути, феодальный слой, — не создание добавленной стоимости, а в лучшем случае ее перераспределение», — считает Чепуренко.

Сами россияне все меньше уверены в том, что они все еще средний класс. По данным Sberbank CIB, почти половина граждан считает, что их доходы не дотягивают до этого определения. Все реже о среднем классе говорят и власти — в основном о борьбе с бедностью.

По данным Альфа-банка, за последние десять лет доходы среднего класса не увеличились. Зато у более бедных сограждан они выросли на 4%, а у богатых россиян — на 11%.