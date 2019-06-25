Генпрокуратура Киргизии одобрила лишение экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Генпрокуратура Киргизии одобрила инициативу парламента о лишении неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом на парламентском заседании объявил генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов.

«Представление генеральной прокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент»,— сказал господин Джамшитов (цитата по ТАСС).

В пресс-службе генпрокуратуры сообщили «РИА Новости», что ведомство поддержало часть обвинений, выдвинутых парламентом против экс-президента. В частности, генпрокуратура не нашла подтверждений, что господин Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. После ухода с поста главы государства был лидером правящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). В мае он сложил полномочия лидера СДПК и приостановил членство в ней.

Напомним, спецкомиссия, созданная парламентом Киргизии, заподозрила господина Атамбаева в сокрытии доходов и коррупции. 17 июня в отношении него были выдвинуты обвинения по девяти пунктам.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Правящей партии Киргизии не дали стать оппозиционной».