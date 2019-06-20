Парламент Киргизии одобрил лишение экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Киргизский парламент одобрил постановление специальной депутатской комиссии о лишении неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, это даст возможность привлечь его к уголовной ответственности. Заседание прошло без участия бывшего президента. Сотрудника аппарата парламента рассказал ТАСС, что, принятие решения не означает, что бывший глава государства с сегодняшнего дня лишен иммунитета, процедура будет завершена после положительного заключения Генпрокуратуры Киргизии.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что вопрос о возможности возбуждения уголовного дела и снятия неприкосновенности будет рассматриваться уже на следующем парламентском заседании 25 июня. Источник не исключил, что бывшему президенту будет отправлено приглашение на участие в заседании, чтобы «услышать от него ответы на вопросы по тем незаконным деяниям, в совершении которых его подозревают».

Напомним, спецкомиссия, созданная парламентом страны, заподозрила господина Атамбаева сокрытии доходов и коррупции. Обвинения по девяти пунктам были выдвинуты 17 июня.

Господин Атамбаев был президентом Киргизим с 2011 по 2017 год. После ухода с поста главы государства был лидером правящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). В мае он сложил полномочия лидера СДПК и приостановил членство в ней.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Правящей партии Киргизии не дали стать оппозиционной».