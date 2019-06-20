Трамп назвал «большой ошибкой» решение Ирана сбить беспилотник США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Иран совершил очень большую ошибку». Таким образом он отреагировал на сообщение Ирана о сбитом им американском беспилотнике.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива. Американские военные при этом утверждали, что не проводили операций в небе над Ираном в это время.

Напомним, Пентагон в ближайшее время направит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что к атакам причастен Иран, тот свою вину отрицает.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».