ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза на год продлил санкции против России. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. По официальным данным, 96,77% голосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав РФ. США, ЕС и другие страны итоги голосования не признали и считают полуостров оккупированной территорией.

Что изменилось в Крыму после вхождения в состав России, читайте в материале “Ъ”.