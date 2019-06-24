Митинг прошел на фоне кладбища

В Камбарке прошел митинг против строительства комплекса по переработке отходов 1-2 классов опасности на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия (УХО). За несколько дней до его проведения от организаторов потребовали изменить место мероприятия. Вместо центра города акция переместилась на окраину рядом с кладбищем. По официальным данным в митинге приняло участие около 280 человек, некоторые приехали из других регионов. Участники потребовали провести местный референдум и запретить ввоз на территорию Удмуртии радиоактивных отходов.

Запланированный на 22 июня на Центральной площади Камбарки в Удмуртии митинг против строительства завода по переработке опасных отходов власти города перенесли на стадион «Юность» на окраине. Такое решение чиновники объяснили проведением памятных мероприятий, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны. Действительно в центре города около 10 часов утра проходила акция, но у здания администрации площадка была свободна. Организатором выступил местный депутат от КПРФ Юрий Поддубский.

Стадион, выбранный в итоге для проведения митинга, находится рядом с кладбищем. С площадки, куда подогнали грузовик, послуживший сценой для выступавших, хорошо виднелись кресты и могильные плиты. На такое соседство не раз обращали внимание в речах спикеры митинга, отмечая, что власти пытаются строительством комплекса «свести раньше времени в могилу местное население».

В начале митинга депутат совета депутатов Камбарского района от КПРФ Юрий Поддубский рассказал собравшимся о прошедшей 13 июня встрече общественности с чиновниками и представителями разработчиков проекта строительства комплекса. Он отметил, что самого проекта пока нет, однако технические условия определены, для размещения комплекса необходимы только готовое здание, оборудование, находящееся сейчас в бывшем объекте УХО в Камбарке, востребовано не будет. «Возникает вопрос, почему этот комплекс необходимо размещать именно в Камбарке. Почему не выбрать другую малонаселенную местность нашей необъятной родины?»,— отметил депутат.

Объект по уничтожению химоружия в Камбарке работал в 2006-2011 годах. Согласно недавно опубликованному постановлению правительства России он будет перепрофилирован в производственно-технологический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. В этом году планируется начать разрабатывать проект, заказчиком выступает «Росатом», его представят на общественное обсуждение в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Всего в России таким образом решено перезапустить четыре объекта, использовавшихся для уничтожения химического оружия. Это предусмотрено федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в рамках национального проекта «Экология».

Ряд выступавших на митинге местных жителей говорили, что не хотят жить рядом с «ядерной свалкой». По их мнению, заказчик проекта — госкорпорация «Росатом» будет свозить в Камбарку отходы со своих предприятий, а также из Европы. Ранее на встрече 13 июня первый заместитель директора «РосРАО» Максим Корольков заявил, что на комплексе в Камбарке не будут перерабатывать радиоактивные отходы. «Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Сходиться сюда радиоактивные отходы не будут»,— отметил господин Корольков.

Сырьем для этого комплекса могут послужить отработанные аккумуляторы, источники тока, ртутные лампы, трансформаторы и прочее. Тем не менее, участники митинга предложили правительству Удмуртии найти для бывшего объекта УХО другое назначение.

Местный житель Евгений, стоявший с плакатом «Срочно меняю новенький японский Sharp на отечественный дозиметр», рассказал “Ъ-Удмуртия”, что работал на объекте УХО. «У нас было 6 тысяч люизита (химоружие, уничтожением которого занимались на объекте УХО в Камбарке — “Ъ-Удмуртия”), мы его перерабатывали 12 лет, я имею в виду и уничтожение последствий. Сегодня нам предлагают 50 тыс. тонн в год, т.е. три вагона в день. Сама технология и то, что собой представляет предприятие, мне знакомо. Предприятие уже стоит, но что оно будет выпускать? Мягкие игрушки или перерабатывать отходы — зависит от нас. Если сегодня промолчим, то город превратится в клоаку»,— считает участник митинга.

По его словам, больше 200 рабочих мест, которые планируется создать, в случае появления комплекса по переработке отходов, не повлияют на уровень безработицы в районе. По данным государственной службы занятости, в начале 2019 года она составляла в Камбарском районе 5,85%, в начале 2018 года — 3,42%. По республике доля безработных оценивается в 0,8%.

Участники митинга также отмечали, что власти не представили информацию, какую пользу от появления этого комплекса получит район и его жители, планируется ли построить социальные объекты, выплачивать компенсацию жителям за соседство с заводом. Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов говорил, что это будет ясно после разработки проекта.

Помимо местных жителей, на митинге присутствовали представители близлежащих городов соседних регионов — Нефтекамска (Башкирия), Нижнекамска (Татарстан), Чайковского (Пермский край), а также городов Удмуртии - Ижевска, Воткинска и Сарапула. Они отмечали, что появление завода по переработке отходов 1-2 классов опасности может негативно повлиять на огромную территорию.

На встрече 13 июня инициаторы проекта уверяли, что комплекс будет возводиться по современным требованиям безопасности. Это будет высокотехнологичное производство, за которым будет усиленный контроль. Необходимая инфраструктура в Камбарке уже создана, так как во время работы объекта УХО этим вопросам также уделялось особое внимание.

Всего в мероприятии по официальным данным МВД по Удмуртии приняло участие около 280 человек, по оценке корреспондента “Ъ-Удмуртия” — порядка 400 человек, организаторы говорили о 1000. Столь небольшое количество участников сами присутствовавшие на митинге объясняли переносом места его проведения, некоторые не пришли из-за опасений лишиться работы. Всего в Камбарке проживает около 10 тыс. человек, в Камбарском районе - около 16 тыс.

В принятой по итогам мероприятия резолюции участники митинга отметили требования провести по поводу размещения завода по переработке отходов референдум на территории Удмуртии, принять закон о запрете ввоза радиоактивных отходов в республику. Прозвучали и политические требования в случае неисполнения заявленных ранее— отставка главы республики Александра Бречалова и досрочные выборы в госсовет региона. Среди выступавших были представители местных отделений двух партий — КПРФ и «Справедливой России», а также Российского социалистического движения. Руководство района и города мероприятие не посетили. В целом митинг, по данным полиции, прошел без происшествий.

Михаил Красильников