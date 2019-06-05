Камбарка переходит на другой класс опасности Комплекс по переработке отходов хотят построить в Удмуртии к 2023 году

Проект перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии в комплекс по переработке отходов I-II классов опасности будет представлен на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Власти Удмуртии говорят, что участие в этом федеральном проекте позволит создать около 300 новых рабочих мест и инженерную инфраструктуру. Предполагается ли строительство социальных объектов, как это было в Кизнере в рамках программы по уничтожению химоружия, пока неизвестно. Тема вызвала широкое обсуждение в социальных сетях, пользователи высказывают сомнения в безопасности объекта. Эксперты говорят, что при отсутствии разработанной документации сложно дать оценку будущему комплексу, но без участия местных жителей решение по строительству принимать нельзя.

Согласно недавно опубликованному постановлению правительства России бывший завод по уничтожению химоружия (УХО) в Камбарке будет перепрофилирован в производственно-технологический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. Всего в России таким образом решено перезапустить четыре объекта, использовавшихся для уничтожения химического оружия. Это предусмотрено федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в рамках национального проекта «Экология».

Химическое оружие люизит — начали завозить на хранение в Камбарку в декабре 1941 года. Объект УХО был запущен в 2006 году. В марте 2009 года все 6349 тонн люизита были уничтожены. Переработка отходов и реакционных масс на камбарском объекте продолжалась до конца 2011 года. После этого власти Удмуртии искали инвесторов под перепрофилирование производственных площадей бывшего объекта УХО, однако решение не было найдено. Еще один объект, где уничтожали химоружие в Удмуртии, — Кизнер. В сентябре 2017 года там был ликвидирован последний килограмм химоружия из запасов России. В настоящее время решения по его будущему нет, бывших сотрудников пытаются трудоустроить.

Заказчиком при перепрофилировании объекта УХО в Камбарке выступает госкорпорация «Росатом», непосредственно строительством будет заниматься ФГУП «РосРАО». Как пояснили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, в настоящее время объект УХО в Камбарке находится в федеральной собственности Минпромторга России и это имущество постепенно будет передаваться ФГУП «РосРАО». В 2020 году на общественное обсуждение будет представлена проектно-сметная документация по новому объекту.

Планируется, что комплекс в Камбарке будет заниматься переработкой отходов I и II классов опасности, которые возникают в результате деятельности промышленных предприятий Удмуртии, а также предприятий других регионов, максимально удобно расположенных с точки зрения логистики.

Согласно анализу отходообразования в Удмуртии, который провел заказчик, сырьем для этого комплекса могут послужить отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.

Планируется, что производственно-технический комплекс «Камбарка» проектной мощностью до 50 тыс. тонн отходов в год будет построен к 2023 году. Предельная стоимость строительства объекта составит 5,117 млрд руб. Средства будут направлены на реконструкцию и строительство производственных зданий, сооружений, инфраструктуры и благоустройство территории.

Кроме того, это позволит создать 280 высококвалифицированных рабочих мест и вовлечь существующую инженерную инфраструктуру в хозяйственный оборот. Пока непонятно, будут ли в рамках реализации этого проекта строить в Камбарке объекты социальной инфраструктуры, как это в рамках программы уничтожения химоружия в Кизнере, где были построены новые школы, детские сады и больницы.

«На сегодняшний момент мы рассматриваем этот проект с условием абсолютного и неукоснительного соблюдения всех экологических норм, поэтому за реализацию проекта взялась госкорпорация "Росатом". Мы знаем точно, что у нас будет создано более 200 новых рабочих мест. Что касается инфраструктуры, то это будет решаться при проектировании, которое согласно постановлению правительства РФ начнется в 2019 году»,— заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В пресс-службе главы и правительства республики отметили, что такие комплексы создаются с учетом самых жестких требований безопасности, гарантированно исключается попадание химических веществ в окружающую среду даже на уровне допустимых значений. Для контроля будут задействованы уже существующие на объекте химико-аналитические лаборатории мониторинга окружающей среды, технологические лаборатории и лаборатории контроля безопасности производства. Также власти намерены создать общественную рабочую группу для наблюдения и оценки проводимых мероприятий, а также для контроля за соблюдением экологической безопасности при эксплуатации объекта.

Тем не менее, эта тема вызвала широкое обсуждение в социальных сетях, пользователи высказывают сомнения в безопасности объекта.

Директор по развитию компании «Экор» и активист экологического движения «Зеленый паровоз» Владимир Любимов отмечает, что в России существует потребность в создании комплексов по переработке опасных отходов, однако данный проект пока сложно оценивать. «Когда мы увидим проектно-сметную документацию, результаты экологической экспертизы, можно будет комментировать. Мы не знаем на данный момент, какие именно отходы будут попадать на этот объект, какие будут применяться технологии. Обустроить такой завод в соответствии со всеми экологическими нормами можно, но все зависит от технологий»,— говорит господин Любимов.

По его словам, с точки зрения логистики предприятие в Камбарке будет располагаться в удобном месте. В настоящее время некоторые опасные отходы везут в Челябинск, однако это большие затраты.

Модератор тематической площадки «Экология» ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов отмечает, что в настоящее время отходы I и II классов просто накапливаются на специальных полигонах, строительство комплекса поможет решить вопрос их утилизации. Однако республиканским властям необходимо будет учесть мнения местных жителей. «Общественным слушаниям будет уделено особое внимание. Решение по тому, будет ли в Камбарке налажена переработка отходов I-II классов опасности, должны принимать жители. Сомневаюсь, что если они будут против, такое предприятие появится. На слуху история с Шиесом (планы по строительству полигонов в Архангельской области вызвали протесты местных жителей — "Ъ-Удмуртия"), но и в Удмуртии есть практика, когда строительство трех полигонов ТКО было запрещено из-за нарушений при проведении общественных обсуждений»,— отметил господин Сомов. Он добавил, что в любом случае за работой этого предприятия будут следить надзорные органы и общественники.

Михаил Красильников