«Это будет преодолимым вызовом»

В Москве снова заговорили о запрете грузинских вин на фоне беспорядков в Тбилиси. Россия уже применяла такой ход в 2006 году: когда Грузия задержала несколько российских военнослужащих по подозрению в шпионаже, в ответ Москва объявила о запрете импорта грузинских вин, пояснив, что в них были выявлены пестициды и тяжелые металлы. Тогда же был издан запрет на любое транспортное сообщение. И то, что Владимир Путин сейчас запретил пассажирские перевозки между Россией и Грузией, заставило экспертов задуматься, не последуют ли ограничения и для виноделов. Официально власти не объявляли, что готовы пойти на этот шаг. Но ждут ли этого грузинские производители? И каким может быть ущерб? Эти вопросы «Ъ FM» обсудил с сооснователем компании «Тбилвино» Георгием Маргвелашвили.

— Учитывая новые ограничения, ситуация с доставкой грузинских вин в Россию как-то усложнится?

— Любая компания осуществляет доставку путем дорожных перевозок, поэтому запрет на авиасообщение между Грузией и Россией фактически никак не повлияет на бизнес. Тем не менее, это отразится на всей экономике, ведь спрос на вино, естественно, генерируют сами люди, в данном случае россияне, которые приезжали сюда в качестве туристов. Теперь же они не могут к нам прилетать, что, конечно, негативно скажется на рынке. Проблема в том, что люди реагируют неадекватно. Я не понимаю, зачем вообще нужно запрещать авиаперевозки или продукцию.

— Как вам кажется, могут ли закрыть доступ грузинскому вину на российский рынок?

— Аналогичный прием торговых войн применялся к нам и раньше, и мы от этого стали только лучше, больше и сильнее. Поэтому, если Россия закроет рынок, это будет очень краткосрочным, но преодолимым вызовом для Грузии. Я думаю, что российские любители вина пострадают от этого больше, чем мы.

По подсчетам российского Союза виноградарей и виноделов, сегодня в России продается примерно 12 млн бутылок грузинского вина в год. Это около 1% от всего рынка тихих и игристых вин в натуральном выражении.

Беседовал Иван Якунин