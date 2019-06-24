Нетаньяху готов «открыто и честно» рассмотреть «сделку века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал рассмотреть американскую «сделку века», в отличие от палестинцев, которые отвергли ее еще до обнародования, сообщает пресс-служба израильского правительства.

«Мы рассмотрим американское предложение открыто и честно. Я не могу понять, как палестинцы отвергли план, даже не узнав его. Так не возможно продвинуться вперед»,— сказал господин Нетаньяху в ходе совместной поездку по долине реки Иордан с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном.

Напомним, Белый дом США опубликовал экономическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, согласно которому в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить $50 млрд. Большая часть этих средств может получить Палестина. Вашингтон предлагают реализовать 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской, туристической и образовательной сферах страны.

Политическая часть «сделки века» по-прежнему не раскрыта. Планировалось, что США опубликуют ее в ноябре, когда в Израиле будет сформировано новое правительство.

Россия настаивает на том, что разрешить палестино-израильский конфликт можно только после того, как палестинские политические силы урегулируют все проблемы между собой.

О том, как палестинские движения пытались найти консенсус в Москве,— в материале “Ъ” «Палестинцы извинились перед Россией».