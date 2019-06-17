США отложат до ноября публикацию «сделки века» по Ближнему Востоку

США опубликуют политическую часть плана по палестино-израильскому урегулированию, известную как «сделка века», ориентировочно 6 ноября, когда в Израиле будет сформировано новое правительство, заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа по международным переговорам Джейсон Гринблатт. Ранее сообщалось, что «сделка века» состоится на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня.

В беседе с газетой Jerusalem Post господин Гринблатт сообщил, что предстоящая предвыборная кампания господина Трампа никак не повлияет на публикацию плана. «Президент может многое. Он абсолютно вовлечен»,— заявил эмиссар президента. Детали проекта пока не разглашают. «У нас в руках нечто очень хрупкое. Если мы сохраним это в тайне, шансы на успех будут выше»,— сказал господин Гринблатт.

Напомним, подробности «сделки века» неизвестны уже больше года. В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что просачивающиеся данные о характере «сделки века» вызывают «глубокую озабоченность» российской стороны. Москва настаивает на том, что разрешить палестино-израильский конфликт можно только после того, как палестинские политические силы урегулируют все проблемы между собой.

О том, как палестинские движения пытались найти консенсус в Москве,— в материале “Ъ” «Палестинцы извинились перед Россией».