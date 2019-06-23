США опубликовали план по урегулированию палестино-израильского конфликта

Белый дом США опубликовал экономический план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно этому документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить $50 млрд.

Более половины этих средств может получить Палестина, остальные деньги — соседние страны. Инвестиции нужны, чтобы увеличить ВВП Палестины в 10 раз, снизить уровень безработицы с 30% до однозначных показателей, а также вдвое сократить показатель бедности.

США предлагают реализовать 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской, туристической и образовательной сферах страны. В плане говорится о строительстве современной транспортной сети через Западный берег реки Иордан, сектор Газа и территорию Израиля. Кроме того, в документе речь идет о расширении египетского порта рядом с Суэцким каналом, чтобы стимулировать торговлю в регионе.

План или как его еще называют «сделка века» была опубликована за три дня до организуемого США международного форума по Палестине «Мир во имя процветания» в Бахрейне. Дональд Трамп с начала своего президентского срока заявлял о готовности представить план ближневосточного урегулирования.

Напомним, подробности «сделки века» были неизвестны больше года. В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что просачивающиеся данные о характере «сделки века» вызывают «глубокую озабоченность» российской стороны. Москва настаивает на том, что разрешить палестино-израильский конфликт можно только после того, как палестинские политические силы урегулируют все проблемы между собой. Планировалось, что США опубликуют политическую часть плана по палестино-израильскому урегулированию 6 ноября.

О том, как палестинские движения пытались найти консенсус в Москве,— в материале “Ъ” «Палестинцы извинились перед Россией».